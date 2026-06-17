Семейная реликвия: сын отыскал отцовский "Жук" спустя 27 лет после продажи (видео)

Австралиец Ретт Нанкервис нашел Volkswagen Beetle, который принадлежал его отцу. Автомобиль был продан 27 лет назад.

Volkswagen Beetle 50-х годов прошел реставрацию и обрёл новую жизнь. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Отец Ретта Нанкервиса был механиком и работал с автомобилями Volkswagen. Он купил старый "Жук" в редкой версии 50-х годов с овальным окном. Вместе с сыном они доработали автомобиль — занизили его и добавили яркую графику.

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В 1993 году семья переехала в пригород Мельбурна, и Volkswagen Beetle пришлось продать. Позже Ретт обменял свою Mazda на другой "Жук", однако стремился найти именно родительскую машину.

Автомобиль обнаружили в кустах Фото: скриншот / YouTube

С 2009 года австралиец начал активные поиски и опубликовал старую фотографию Volkswagen Beetle в социальных сетях. В 2023 году он получил письмо от владельца "Жука" из австралийской глубинки, который утверждал, что это именно тот самый автомобиль.

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Volkswagen Beetle отреставрировали Фото: скриншот / YouTube

Вместе с сыном Ретт Нанкервис приехал и обнаружил отцовский Volkswagen в кустах. Чтобы его достать, пришлось потрудиться с секатором. У "Жука" заржавело днище и облупилась краска, поэтому его пришлось отреставрировать.

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