Сімейна реліквія: син відшукав батьківський "Жук" через 27 років після продажу (відео)
Австралієць Ретт Нанкервіс знайшов Volkswagen Beetle, який належав його батьку. Авто продали 27 років тому.
Volkswagen Beetle 50-х пройшов реставрацію та отримав нове життя. Про це розповідає сайт Autoevolution.
Батько Ретта Нанкервіса був механіком і працював із Volkswagen. Він придбав старий "Жук" у рідкісній версії 50-х з овальним вікном. Разом із сином вони доопрацювали авто – занизили та додали яскраву графіку.Важливо
У 1993 році родина переїхала до передмістя Мельбурна і Volkswagen Beetle довелося продати. Пізніше Ретт виміняв свою Mazda на інший "Жук", проте прагнув найти саме батьківське авто.
Із 2009 року австралієць почав активні пошуки та опублікував старе фото Volkswagen Beetle у соцмережах. У 2023 році він отримав лист від власника "Жука" з австралійської глибинки, який стверджував, що це саме те авто.
Разом із сином Ретт Нанкервіс приїхав та виявив батьківський Volkswagen у кущах. Аби його дістати, довелося попрацювати секаторами. У "Жука" заіржавіло днище та облупилася фарба, тому його довелося реставрувати.
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