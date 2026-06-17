Сімейна реліквія: син відшукав батьківський "Жук" через 27 років після продажу (відео)

Австралієць Ретт Нанкервіс знайшов Volkswagen Beetle, який належав його батьку. Авто продали 27 років тому.

Volkswagen Beetle 50-х пройшов реставрацію та отримав нове життя. Про це розповідає сайт Autoevolution.

Батько Ретта Нанкервіса був механіком і працював із Volkswagen. Він придбав старий "Жук" у рідкісній версії 50-х з овальним вікном. Разом із сином вони доопрацювали авто – занизили та додали яскраву графіку.

Важливо

Із дверима "крило чайки": в інтернеті показали український саморобний спорткар 80-х (фото)

У 1993 році родина переїхала до передмістя Мельбурна і Volkswagen Beetle довелося продати. Пізніше Ретт виміняв свою Mazda на інший "Жук", проте прагнув найти саме батьківське авто.

Авто виявили в кущах Фото: скриншот / YouTube

Із 2009 року австралієць почав активні пошуки та опублікував старе фото Volkswagen Beetle у соцмережах. У 2023 році він отримав лист від власника "Жука" з австралійської глибинки, який стверджував, що це саме те авто.

Відео дня

Volkswagen Beetle відреставрували Фото: скриншот / YouTube

Разом із сином Ретт Нанкервіс приїхав та виявив батьківський Volkswagen у кущах. Аби його дістати, довелося попрацювати секаторами. У "Жука" заіржавіло днище та облупилася фарба, тому його довелося реставрувати.

Раніше Фокус розповідав про універсал Volkswagen Passat B6 із пробігом мільйон кілометрів.

Також ми писали про секретну колекцію з 450 авто просто неба.