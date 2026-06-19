Украинец получит компенсацию 780 тысяч гривен за разбитый из-за плохих дорог Porsche

Владелец Porsche получит 780 тыс. гривен компенсации за ДТП. Причиной аварии стало ненадлежащее состояние дорожной инфраструктуры.

Такое решение по делу № 278/1722/21 приняла коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда. Об этом сообщает газета "Судебно-юридическая".

ДТП с участием Porsche Panamera произошло 13 ноября 2020 года в Житомирской области на 138-м километре трассы Киев-Чоп. Владелец утверждает, что причиной стала ненадлежащим образом закрепленная резиновая конструкция длиной 9 м на деформационном шве дороги. Из-за этого автомобиль потерял управляемость и получил повреждения.

В июне 2021 года гражданин подал иск в Службу восстановления и развития инфраструктуры Житомирской области о взыскании 1 226 183,49 гривен в качестве возмещения ущерба.

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1 ноября 2024 года Житомирский районный суд отказал в удовлетворении иска в связи с недоказанностью причинно-следственной связи между состоянием дороги и ДТП.

Тем не менее, 16 января 2025 года Житомирский апелляционный суд встал на сторону истца и частично удовлетворил иск, постановив, что Служба восстановления и развития инфраструктуры не обеспечила надлежащее содержание дорожного покрытия, и взыскал 780 458,60 гривен материального ущерба, а также компенсацию в размере 15 000 грн расходов на юридическую помощь и 19 496,33 грн судебного сбора.

Организация не согласилась с решением и обратилась в Верховный Суд с кассационной жалобой. Коллегия судей пришла к выводу, что именно Служба восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области несет ответственность перед участниками дорожного движения за ущерб, причиненный в результате ненадлежащего содержания дорог. Решение апелляционного суда оставлено без изменений.

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