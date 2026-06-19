Українець отримає компенсацію 780 тисяч гривень за розбитий через погані дороги Porsche

Власник Porsche отримає 780 тис. гривень компенсації за ДТП. Причиною аварії став неналежний стан дорожньої інфраструктури.

Таке рішення у справі № 278/1722/21 ухвалила Колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду. Про це повідомляє "Судово-юридична" газета.

ДТП за участі Porsche Panamera мала місце 13 листопада 2020 року в Житомирській області на 138 км траси Київ-Чоп. Власник стверджує, що причиною стала неналежно закріплена гумова конструкція завдовжки 9 м на деформаційному шві дороги. Через це авто втратило керованість та отримало ушкодження.

У червні 2021 року громадянин подав судовий позов до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області про стягнення 1 226 183,49 гривень шкоди.

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1 листопада 2024 року Житомирський районний суд відмовив у задоволенні позову через на недоведеність причинного зв’язку між станом дороги та ДТП.

Утім, Житомирський апеляційний суд 16 січня 2025 року став на бік позивача та частково задовольнив позов, постановив, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури не забезпечила належне утримання дорожнього покриття і стягнув 780 458,60 гривень матеріальної шкоди, а також компенсацію 15 000 грн витрат на правничу допомогу та 19 496,33 грн судового збору.

Організація не погодилася з рішенням і звернулася до Верховного Суду з касацією. Колегія суддів прийшла до висновку, що саме Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області несе відповідальність перед учасниками дорожнього руху за шкоду, заподіяну внаслідок неналежного утримання доріг. Рішення апеляційного суду залишили без змін.

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