Mercedes для Нацгвардии: раритетное авто пытались ввезти в Украину обманным путем (видео)

Автомобиль Mercedes-Benz 380SEC 1982 года выпуска пытались ввезти в Украину через пункт пропуска "Угринов-Долгобычев". Его примерная стоимость составляет 1,2 млн грн.

Транспортное средство декларировали как гуманитарную помощь в адрес одной из общественных организаций Харьковщины, сообщили львовские таможенники.

Во время проверки законности перемещения груза работники таможни установили, что руководитель общественной организации подал документы, содержащие ложные сведения о отправителе, получателе, стоимости и характере груза.

Примерная стоимость авто — свыше миллиона гривен Фото: Львовская таможня

"В частности, конечным приобретателем была отмечена одна из воинских частей Нацгвардии Украины. Но военные отрицали факт получения указанного транспортного средства, не отвечающего характеристикам целевой адресной безвозмездной помощи", — рассказали в таможне.

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Иномарка по документам преденазначалась для Нацгвардии Фото: Львовская таможня

В отношении руководителя общественной организации, 40-летнего жителя Харьковщины, составлен протокол о нарушении таможенных правил, согласно ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Mercedes-Benz 380 SEC — это культовое роскошное купе, выпускавшееся с 1980 по 1985 год. Автомобиль оснащен 3,8-литровым двигателем мощностью от 204 до 218 лошадиных сил.

На свое время этот Mercedes отличался исключительным уровнем безопасности и комфорта, а сегодня он очень ценится среди коллекционеров.

Напомним, на Одесской таможне раскрыли схему сокрытия товаров от уплаты таможенного сбора. В контейнерах находились элитные автомобили, техника, алкоголь, а также продукты питания длительного хранения, у которых якобы истек срок растаможивания.

Также сообщалось, что спорткар на эвакуаторе получил штраф за превышение скорости.