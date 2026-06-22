Mercedes для Нацгвардії: раритетне авто намагалися ввезти в Україну обманним шляхом (відео)

Автомобіль Mercedes-Benz 380SEC 1982 року випуску намагалися ввезти в Україну через пункт пропуску "Угринів-Долгобичев". Його орієнтовна вартість становить 1,2 млн грн.

Транспортний засіб було задекларовано як гуманітарну допомогу на адресу однієї з громадських організацій Харківщини, повідомили львівські митники.

Під час перевірки законності переміщення вантажу працівники митниці встановили, що керівник громадської організації подав документи, які містили неправдиві відомості про відправника, одержувача, вартість та характер вантажу.

Орієнтовна вартість автомобіля — понад мільйон гривень Фото: Львівська митниця

"Зокрема, кінцевим отримувачем було зазначено одну з військових частин Національної гвардії України. Однак військові заперечили факт отримання зазначеного транспортного засобу, який не відповідає характеристикам цільової адресної безоплатної допомоги", — повідомили в митниці.

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Згідно з документами, ця іномарка була призначена для Національної гвардії Фото: Львівська митниця

Щодо керівника громадської організації, 40-річного мешканця Харківщини, складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ.

Mercedes-Benz 380 SEC — це культове розкішне купе, яке випускалося з 1980 по 1985 рік. Автомобіль оснащений 3,8-літровим двигуном потужністю від 204 до 218 кінських сил.

У свій час цей Mercedes вирізнявся винятковим рівнем безпеки та комфорту, а сьогодні його дуже цінують колекціонери.

Нагадаємо, що на Одеській митниці викрили схему приховування товарів від сплати мита. У контейнерах знаходилися елітні автомобілі, техніка, алкоголь, а також продукти тривалого зберігання, термін розмитнення яких нібито закінчився.

Також повідомлялося, що спорткар, який перевозили на евакуаторі, отримав штраф за перевищення швидкості.