Постоянный гость на СТО: китайский Rolls-Royce шокировал владельца своей ненадежностью (фото)

Премиальный электрокроссовер Hongqi E-HS9 поразил своей ненадежностью. Недешевая китайская модель в стиле Rolls-Royce Cullinan постоянно ломалась.

Электромобиль Hongqi E-HS9 доставил немало хлопот владельцу из Норвегии. В конце концов кроссовер пришлось продать, сообщает сайт Piata Auto.

Норвежец Магнус Вестског решил приобрести Hongqi E-HS9 с пробегом 20 000 км в апреле 2023 года и заменить им свой BMW i3. Это недешёвая модель от премиального китайского бренда, поэтому её стоимость составила 660 000 крон (58 500 евро). Он признаётся, что перед покупкой вообще ничего не знал об этом электрокроссовере, напоминающем Rolls-Royce Cullinan.

Владелец рассказал о неисправностях Hongqi E-HS9 Фото: TV2

Уже в мае в фаре Hongqi E-HS9 начал скапливаться конденсат, и её заменили по гарантии. В июле вышел из строя датчик внешней температуры: он показывал +54 градуса по Цельсию, из-за чего включалось усиленное охлаждение. Деталь также заменили в сервисном центре.

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Впоследствии электромобиль Hongqi E-HS9 перестал заряжаться, и пришлось заменить зарядный разъем. А в ноябре электродвигатель начал издавать странный шум, и автомобиль пришлось везти на эвакуаторе на СТО. Там обнаружили неисправность подшипника, но пришлось менять весь двигатель — его ждали 5 месяцев из Китая.

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Затем вышел из строя климат-контроль, из-за чего в салоне постоянно повышалась влажность воздуха и запотевали стекла. Причину неисправности искали долго и заменили вентилятор компрессора и датчик температуры, который показывал +77 градусов.

Фото: TV2

К тому же в Hongqi E-HS9 пришлось заменить переднюю фару (опять же из-за запотевания) и амортизатор двери багажника, который ударил Магнуса Вестскога по голове. После этого терпение норвежца лопнуло, и он решил избавиться от автомобиля. Дилер отказался возвращать деньги, поскольку все ремонты были гарантийными, однако в 2026 году согласился выкупить электромобиль с пробегом 73 000 км за 550 000 крон (48 725 евро).

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