Вчетверо дороже оригинала: роскошное авто из РФ оказалось "китайцем" за $170 000 (фото)

В России презентовали новый представительский седан Senat 900. Новая модель оказалась точной копией китайского авто, еще и в четыре раза дороже.

Новый Senat 900 показали на Петербургском международном экономическом форуме и будут собирать на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Об этом сообщает сайт Kolesa.ru.

Цена Senat 900 стартует с $170 000

Senat — новый бренд компании Aurus, которая малыми партиями производит представительские авто для Владимира Путина и российской верхушки. Senat 900 создавали для чиновников рангом ниже и планируют сделать более массовым. Уже известна цена Senat 900 — 12-12,5 миллионов рублей ($170 000 — 175 000).

Седан оснащен 326-сильным V6

Впрочем, как и многие другие российские авто в последнее время, это не самостоятельная разработка, а точная копия китайского Hongqi H9. Бренд Hongqi от концерна FAW выпускает самые роскошные китайские авто и модели именно этой марки использует Си Цзиньпин, однако H9 — седан начально уровня и в КНР стоит примерно от $40 000.

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Салон отделан кожей и деревом

Седан Senat 900 достигает 5,14 м в длину (позже появится удлиненный 5,34-метровый вариант) и от Hongqi H9 отличается лишь дизайном радиаторной решетки.

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Модель будет предлагаться в исполнении на 4 и 5 мест. Салон Senat 900 отделан кожей и деревом, а на передней панели установлены два экрана. Также есть проекция на лобовое стекло, доводчики дверей, электропривод, подогрев, вентиляция и массаж сидений.

Модель будет предлагаться в вариантах на 4 и 5 мест

Новый Senat 900 оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо мощностью 326 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с. Седан получил полный привод и пневмоподвеску.

Кстати, на форуме в Санкт-Петербурге показали и кроссовер "Волга", который тоже оказался китайской моделью с завышенной стоимостью.

Также Фокус рассказывал, что в РФ сплагиатили электропикап Tesla Cybertruck и планируют выпускать его копию.