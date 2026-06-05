Учетверо дорожче за оригінал: розкішне авто з РФ виявилося "китайцем" за $170 000 (фото)

У Росії презентували новий представницький седан Senat 900. Нова модель виявилася точною копією китайського авто, ще й в чотири рази дорожчою.

Новий Senat 900 показали на Петербурзькому міжнародному економічному форумі та збиратимуть на колишньому заводі Toyota в Шушарах. Про це повідомляє сайт Kolesa.ru.

Ціна Senat 900 стартує з $170 000

Senat — новий бренд компанії Aurus, яка малими партіями виробляє представницькі авто для Володимира Путіна та російської верхівки. Senat 900 створювали для чиновників рангом нижче і планують зробити більш масовим. Уже відома ціна Senat 900 — 12-12,5 мільйонів рублів ($170 000 — 175 000).

Седан оснащений 326-сильним V6

Утім, як і багато інших російських авто останнім часом, це не самостійна розробка, а точна копія китайського Hongqi H9. Бренд Hongqi від концерну FAW випускає найрозкішніші китайські авто і моделі саме цієї марки використовує Сі Цзіньпін, проте H9 — седан початково рівня і в КНР коштує приблизно від $40 000.

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Салон оздоблений шкірою і деревом

Седан Senat 900 сягає 5,14 м завдовжки (пізніше з'явиться подовжений 5,34-метровий варіант) і від Hongqi H9 відрізняється лише дизайном радіаторної решітки.

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Модель пропонуватимуть у виконанні на 4 та 5 місць. Салон Senat 900 оздоблений шкірою та деревом, а на передній панелі встановлено два екрани. Також є проєкція на лобове скло, доводчики дверей, електропривід, підігрів, вентиляція і масаж сидінь.

Модель пропонуватимуть у варіантах на 4 і 5 місць

Новий Senat 900 оснащений 3,0-літровим V6 твін-турбо потужністю 326 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6,5 с. Седан отримав повний привід і пневмопідвіску.

До речі, на форумі в Санкт-Петербурзі показали і кросовер "Волга", який теж виявився китайською моделлю з завищеною вартістю.

Також Фокус розповідав, що в РФ сплагіатили електропікап Tesla Cybertruck та планують випускати його копію.