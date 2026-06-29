Постійний гість на СТО: китайський Rolls-Royce шокував власника своєю ненадійністю (фото)

Преміальний електрокросовер Hongqi E-HS9 вразив ненадійністю. Недешева китайська модель у стилі Rolls-Royce Cullinan постійно ламалася.

Електромобіль Hongqi E-HS9 приніс чимало клопотів власнику з Норвегії. У кінці кінців кросовер довелося продати, повідомляє сайт Piata Auto.

Норвежець Магнус Вестског вирішив купити Hongqi E-HS9 з пробігом 20 000 км у квітні 2023 року та поміняти свій BMW i3. Це недешева модель від преміального китайського бренду, тому її вартість склала 660 000 крон (58 500 євро). Він зізнається, що перед покупкою взагалі нічого не знав про цей електрокросовер, який нагадує Rolls-Royce Cullinan.

Власник розповів про несправності Hongqi E-HS9 Фото: TV2

Уже в травні у ліхтарі Hongqi E-HS9 почав збиратися конденсат і його замінили за гарантією. У липні вийшов із ладу датчик зовнішньої температури: він показував +54 градуси за Цельсієм, через що запускалося посилене охолодження. Деталь також замінили в сервісному центрі.

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Згодом електрокар Hongqi E-HS9 перестав заряджатися та довелося замінювати зарядний роз'єм. А в листопаді електромотор почав видавати дивний шум і авто довелося везти на евакуаторі на СТО. Там виявили несправність підшипника, але довелося міняти весь мотор — його чекали 5 місяців із Китаю.

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Потім вийшов із ладу клімат-контроль, через що у салоні постійно зростала вологість повітря та запотівало скло. Причину проблеми шукали довго і замінили вентилятор компресора і датчик температури, який показував +77 градусів.

Фото: TV2

До того ж, в Hongqi E-HS9 довелося замінити передню фару (знову ж таки через запотівання) та амортизатор дверей багажника, які вдарили Магнуса Вестскога по голові. Після цього терпець норвежця урвався і він вирішив позбутися авто. Дилер відмовився повертати гроші, оскільки всі ремонти були гарантійними, проте у 2026 році погодився викупили електрокар з пробігом 73 000 км за 550 000 крон (48 725 євро).

До речі, нещодавно в РФ презентували новий седан Senat, який є точною копією моделі Hongqi, але вчетверо дорожчий.

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