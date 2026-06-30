С сотнями крокодилов: представлен самый оригинальный электромобиль от Renault (видео)

Электромобиль Renault 5 получил экстравагантную модификацию. Хэтчбек отличается оригинальным дизайном с многочисленными изображениями крокодилов.

Концепт Alpine Lacoste A290 Rallye был изготовлен в единственном экземпляре. Об этом оригинальном автомобиле рассказали на сайте французского производителя.

Из названия ясно, что за основу взяли электромобиль Alpine A290 (спортивная версия Renault 5) и доработали его совместно с производителем одежды Lacoste.

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Новый Alpine Lacoste A290 Rallye отличается измененной передней частью, карбоновым обвесом и расширенными колесными арками. Автомобиль получил нестандартные 18-дюймовые диски. Вместо заднего стекла установили большой спойлер и ярко-красную статую крокодила.

Вместо заднего стекла появился крокодил Фото: Renault

Крокодилы Lacoste появились и в салоне Renault Alpine A290. Они украшают приборную панель, дверные панели, спортивный руль и сиденья. Всего в электромобиле их ровно 290. Кроме того, автомобиль получил каркас безопасности.

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В салоне установили спортивные кресла Фото: Renault На передней панели — множество крокодилов Фото: Renault

Электромобиль Alpine Lacoste A290 Rallye сохранил 220-сильную силовую установку, однако электродвигатель был перенастроен. Кроме того, электрокар оснастили усовершенствованными тормозами диаметром 350 мм спереди и 280 мм сзади, самоблокирующимся дифференциалом, гидравлическим "ручником" и спортивными амортизаторами от ALP Racing.

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