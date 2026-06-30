Із сотнями крокодилів: представлено найоригінальніший електрокар від Renault (відео)

Електромобіль Renault 5 отримав екстравагантну модифікацію. Хетчбек вирізняється оригінальним дизайном із численними зображеннями крокодилів.

Концепт Alpine Lacoste A290 Rallye виготовили в єдиному екземплярі. Про оригінальне авто розповіли на сайті французького виробника.

Із назви зрозуміло, що за основу взяли електромобіль Alpine A290 (спортивний варіант Renault 5) та доопрацювали його спільно з виробником одягу Lacoste.

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Новий Alpine Lacoste A290 Rallye вирізняється зміненою передньою частиною, карбоновим обвісом та розширеними колісними арками. Авто отримало нестандартні 18-дюймові диски. Замість заднього вікна встановили великий спойлер та яскраво-червону статую крокодила.

Замість заднього скла з'явився крокодил Фото: Renault

Крокодили Lacoste з'явилися і в салоні Renault Alpine A290. Вони прикрашають передню панель, дверні карти, спортивні кермо та сидіння. Усього в електрокарі їх рівно 290. Крім того, авто отримало каркас безпеки.

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У салоні встановили спортивні крісла Фото: Renault На передній панелі — безліч крокодилів Фото: Renault

Електромобіль Alpine Lacoste A290 Rallye зберіг 220-сильну установку, проте електромотор переналаштували. Крім того, електрокар оснастили покращеними гальмами діаметром 350 мм спереду і 280 мм ззаду, самоблокувальним диференціалом, гідравлічним "ручником" та спортивними амортизаторами від ALP Racing.

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