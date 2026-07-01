Простоял более 40 лет в гараже: ржавый спорткар 60-х оценили в $100 000 (фото)

В США на аукцион выставили кабриолет Plymouth GTX 1968 года выпуска. За ржавую машину планируют получить не менее 100 000 долларов.

Этот Plymouth GTX не эксплуатировался более 40 лет и нуждается в реставрации, хотя и находится в рабочем состоянии. О нём рассказали на сайте аукциона Mecum.

Было выпущено всего 36 кабриолетов Plymouth GTX Hemi Фото: Mecum

Высокая цена обусловлена тем, что это чрезвычайно редкая версия Plymouth GTX Hemi с турбонаддувом. Таких кабриолетов было выпущено всего 36.

Под капотом автомобиля установлен знаменитый 7,0-литровый двигатель V8 Hemi мощностью 425 к. с., который работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. Спортивный автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 6,3 с и развивать скорость 230 км/ч.

Спортивный автомобиль нуждается в реставрации Фото: Mecum

Именно этот кабриолет Plymouth GTX Hemi перестали эксплуатировать в начале 70-х и поставили в гараж в штате Нью-Йорк. Автомобиль обнаружили только в 2017 году.

Відео дня

Важно

Создан украинцем: редкий кабриолет 30-х оценили в $5 миллионов (фото)

Новый владелец смог отремонтировать двигатель, коробку передач и тормоза, а также заменил топливный бак и генератор, поэтому теперь автомобиль может самостоятельно передвигаться.

Под капотом установлен 7,0-литровый двигатель V8 Hemi мощностью 425 сил Фото: Mecum

Впрочем, машину ещё нужно перекрасить и устранить ржавчину. Также в комплект с Plymouth GTX 1968 года входят новые мягкая крыша, сиденья и дверные панели, которые необходимо установить.

Кстати, недавно в Украине обнаружили старинный Ford 60-х годов, который использовался в качестве детской площадки.

Кроме того, Фокус сообщал, что в США нашли Ferrari Майкла Джордана, которая пропала 24 года назад.