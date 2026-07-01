Простояв понад 40 років у гаражі: іржавий спорткар 60-х оцінили в $100 000 (фото)

У США на аукціон виставили кабріолет Plymouth GTX 1968 року. За іржаве авто планують отримати щонайменше 100 000 доларів.

Цей Plymouth GTX не експлуатувався понад 40 років і потребує реставрації, хоча і перебуває на ходу. Про нього розповіли на сайті аукціону Mecum.

Випущено лише 36 кабріолетів Plymouth GTX Hemi Фото: Mecum

Висока ціна обумовлена тим, що це надзвичайно рідкісний заряджений варіант Plymouth GTX Hemi. Таких кабріолетів виготовили всього 36.

Під капотом авто встановлено знаменитий 7,0-літровий V8 Hemi потужністю 425 к. с., який працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 6,3 с і розвинути 230 км/год.

Спорткар потребує реставрації Фото: Mecum

Конкретно цей кабріолет Plymouth GTX Hemi перестали експлуатувати на початку 70-х і поставили в гараж у штаті Нью-Йорк. Виявили авто лише в 2017 році.

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Новий власник зміг відновити двигун, коробку передач та гальма, а також замінив паливний бак і генератор, тому тепер авто здатне самостійно пересуватися.

Під капотом встановлено 7,0-літровий V8 Hemi на 425 сил Фото: Mecum

Утім, авто ще потрібно перефарбувати та розібратися з іржею. Також у комплекті з Plymouth GTX 1968 року йдуть нові м’який дах, сидіння та дверні панелі, які необхідно встановити.

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