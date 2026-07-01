Простояв понад 40 років у гаражі: іржавий спорткар 60-х оцінили в $100 000 (фото)
У США на аукціон виставили кабріолет Plymouth GTX 1968 року. За іржаве авто планують отримати щонайменше 100 000 доларів.
Цей Plymouth GTX не експлуатувався понад 40 років і потребує реставрації, хоча і перебуває на ходу. Про нього розповіли на сайті аукціону Mecum.
Висока ціна обумовлена тим, що це надзвичайно рідкісний заряджений варіант Plymouth GTX Hemi. Таких кабріолетів виготовили всього 36.
Під капотом авто встановлено знаменитий 7,0-літровий V8 Hemi потужністю 425 к. с., який працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 6,3 с і розвинути 230 км/год.
Конкретно цей кабріолет Plymouth GTX Hemi перестали експлуатувати на початку 70-х і поставили в гараж у штаті Нью-Йорк. Виявили авто лише в 2017 році.
Новий власник зміг відновити двигун, коробку передач та гальма, а також замінив паливний бак і генератор, тому тепер авто здатне самостійно пересуватися.
Утім, авто ще потрібно перефарбувати та розібратися з іржею. Також у комплекті з Plymouth GTX 1968 року йдуть нові м’який дах, сидіння та дверні панелі, які необхідно встановити.
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