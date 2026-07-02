Использовали как горку: дети повредили суперкар Ferrari за полмиллиона долларов (фото)

Дети превратили суперкар Ferrari в игровую площадку. Их родители отказываются возместить ущерб, нанесенный автомобилю.

Купе Ferrari 488 GTB стоимостью 530 000 долларов пострадало в результате детских игр в Китае. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Житель города Куньмин оставил свой суперкар Ferrari 488 GTB на уличной парковке и уехал в командировку. Пока его не было, соседские дети решили, что машина станет игровой площадкой, а с её лобового стекла можно спускаться как с горки.

Когда владелец Ferrari вернулся, он заметил многочисленные царапины на автомобиле. Официальный дилер Ferrari оценил ремонт автомобиля в 100 000 юаней ($14 700), однако местная кузовная мастерская выполнила все работы за 29 360 юаней ($4300).

Відео дня

Важно

Служил детской площадкой: в Украине обнаружили заброшенным винтажный Ford 60-х (видео)

Детские шалости зафиксировала уличная камера, поэтому виновных быстро установили. Всем им не исполнилось и 10 лет.

Владелец Ferrari 488 GTB обратился в полицию, и родителей малолетних хулиганов вызвали в участок, однако они отказались извиняться и согласились выплатить компенсацию в размере всего 5000 юаней ($730). В связи с этим сейчас против них готовится судебный иск с требованием возместить ущерб, нанесённый их детьми.

Кстати, недавно нашли Ferrari Майкла Джордана, которая пропала 24 года назад.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что суперкар из Lego установил рекорд скорости.