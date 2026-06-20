Развил скорость свыше 100 км/ч: суперкар из Lego установил рекорд скорости (видео)

Суперкар Koenigsegg Sadair's Spear воссоздали в натуральную величину из конструктора Lego. Он не только самостоятельно передвигается, но и установил мировой рекорд скорости.

Koenigsegg и Lego совместно реализовали интересный проект и посвятили его выпуску уменьшенной копии суперкара — конструктора в масштабе 1:8. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Копия Koenigsegg Sadair's Spear состоит из 327 906 деталей и весит 1800 кг. Работа над проектом длилась полтора года: его собирали вручную, и в общей сложности на это ушло 9400 часов.

Автомобиль точно воспроизводит Koenigsegg Sadair's Spear Фото: Koenigsegg

В Lego постарались максимально точно воссоздать дизайн нового шведского суперкара. Автомобиль имеет похожий обтекаемый силуэт и большое антикрыло. Его двери поднимаются вверх, открывается и капот.

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Руль, сиденье и центральный дисплей позаимствованы у настоящего Koenigsegg. В автомобиле работают фары и стоп-сигналы.

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Автомобиль разогнали до 111 км/ч Фото: Koenigsegg

Koenigsegg Sadair's Spear получил электродвигатели. На автодроме в Гудвуде тестовый пилот Koenigsegg Маркус Лундх смог разогнать его до 111 км/ч. Это новый мировой рекорд скорости для автомобилей, созданных из Lego, причем предыдущее достижение составляло всего 50 км/ч.

Кстати, недавно в Германии представили 2400-сильный электрический суперкар, развивающий скорость 450 км/ч.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что Audi воссоздала рекордный спорткар 1935 года, который разогнался до 320 км/ч.