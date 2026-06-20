Розвинув понад 100 км/год: суперкар із Lego встановив рекорд швидкості (відео)

Суперкар Koenigsegg Sadair's Spear відтворили в натуральну величину з конструктора Lego. Він не лише самостійно пересувається, а й встановив світовий рекорд швидкості.

Цікавий проєкт спільно втілили у життя Koenigsegg та Lego і присвятили його появі зменшеної копії суперкара – конструктора в масштабі 1:8. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Копія Koenigsegg Sadair's Spear складається із 327 906 деталей та важить 1800 кг. Роботи над проєктом тривали півтора року: його збирали вручну і загалом витратили 9400 годин.

Авто в точності відтворює Koenigsegg Sadair's Spear Фото: Koenigsegg

У Lego намагалися максимально точно відтворити дизайн нового шведського суперкара. Авто має схожий обтічний силует та велике антикрило. Його двері піднімаються догори, відкривається і капот.

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Кермо, сидіння та центральний дисплей запозичили в справжнього Koenigsegg. В автомобілі працюють фари та стоп-сигнали.

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Авто розігнали до 111 км/год Фото: Koenigsegg

Koenigsegg Sadair's Spear отримав електромотори. На автодромі в Гудвуді тестовий пілот Koenigsegg Маркус Лундх зміг розігнати його до 111 км/год. Це новий світовий рекорд швидкості для створених із Lego автомобілів, причому попереднє досягнення становило лише 50 км/год.

Між іншим, нещодавно в Німеччині представили 2400-сильний електричний суперкар, який розвиває 450 км/год.

Також Фокус писав, що Audi відтворила рекордний спорткар 1935 року, який розігнався до 320 км/год.