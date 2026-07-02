Використовували як гірку: діти пошкодили суперкар Ferrari за пів мільйона доларів (фото)
Діти перетворили суперкар Ferrari на ігровий майданчик. Їхні батьки відмовляються компенсувати шкоду, заподіяну автомобілю.
Купе Ferrari 488 GTB вартістю 530 000 доларів постраждало від дитячих ігор у Китаї. Про це повідомляє видання South China Morning Post.
Житель міста Куньмін поставив свій суперкар Ferrari 488 GTB на вуличну парковку та поїхав у відрядження. Поки його не було, сусідські діти вирішили, що авто стане ігровим майданчиком, а з його лобового скла можна з'їжджати як із гірки.
Коли власник Ferrari повернувся, то помітив численні подряпини на авто. Офіційний дилер Ferrari оцінив ремонт авто в 100 000 юанів ($14 700), проте місцева кузовна майстерня виконала всі роботи за 29 360 юанів ($4300).Важливо
Дитячі забавки зафіксувала вулична камера, тому винуватців швидко встановили. Усім їм не виповнилося і 10 років.
Власник Ferrari 488 GTB звернувся до поліції і батьків малолітніх хуліганів викликали до дільниці, проте вони відмовилися вибачатися та погодилися компенсувати лише 5000 юанів ($730). Через це зараз проти них готують судовий позов з вимогою компенсувати заподіяну їхніми дітьми шкоду.
Між іншим, нещодавно знайшли Ferrari Майкла Джордана, який зник на 24 роки.
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