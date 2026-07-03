Кроссоверы доминируют: самые популярные авто в Украине в 2026 году (фото)
Кроссоверы остаются самым популярным классом автомобилей в Украине. Их доля на рынке постоянно растет.
За шесть месяцев 2026 года в Украине было продано 33 тыс. новых легковых автомобилей, и подавляющее большинство из них составляли кроссоверы. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
Доля автомобилей повышенной проходимости на украинском авторынке уже превысила 80 %. В топ-10 лидеров 2026 года — сразу 9 таких моделей, а единственным исключением является Skoda Octavia. Самые популярные автомобили остаются неизменными — это Renault Duster и Toyota RAV4.
Самые популярные авто в Украине в 2026 году:
- Renault Duster — 2670 проданных автомобилей.
- Toyota RAV4 — 1811 шт.
- Hyundai Tucson — 1302 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado — 1003 шт.
- Skoda Kodiaq — 943 шт.
- Mazda CX5 — 910 шт.
- Volkswagen Touareg — 854 шт.
- Nissan Qashqai — 627 шт.
- Skoda Karoq — 606 шт.
- Skoda Octavia — 579 шт.
Кроме того, названы самые популярные кроссоверы в различных классах:
- мини-SUV — Toyota Yaris Cross;
- компактный кроссовер — Renault Duster;
- среднеразмерный кроссовер — Toyota Land Cruiser Prado;
- полноразмерный кроссовер — Volkswagen Touareg;
- премиальный кроссовер — Range Rover.
Кстати, на украинский рынок вышел недорогой кроссовер Renault с расходом 4,7 л на 100 км.
Кроме того, "Фокус" сообщал, что в Украину доставили мощный электрокроссовер от Honda и General Motors.