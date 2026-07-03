Кроссоверы доминируют: самые популярные авто в Украине в 2026 году (фото)

Кроссоверы остаются самым популярным классом автомобилей в Украине. Их доля на рынке постоянно растет.

За шесть месяцев 2026 года в Украине было продано 33 тыс. новых легковых автомобилей, и подавляющее большинство из них составляли кроссоверы. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Доля автомобилей повышенной проходимости на украинском авторынке уже превысила 80 %. В топ-10 лидеров 2026 года — сразу 9 таких моделей, а единственным исключением является Skoda Octavia. Самые популярные автомобили остаются неизменными — это Renault Duster и Toyota RAV4.

Спрос на Toyota RAV4 остается стабильным Фото: Toyota

Самые популярные авто в Украине в 2026 году:

Renault Duster — 2670 проданных автомобилей. Toyota RAV4 — 1811 шт. Hyundai Tucson — 1302 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 1003 шт. Skoda Kodiaq — 943 шт. Mazda CX5 — 910 шт. Volkswagen Touareg — 854 шт. Nissan Qashqai — 627 шт. Skoda Karoq — 606 шт. Skoda Octavia — 579 шт.

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Кроме того, названы самые популярные кроссоверы в различных классах:

мини-SUV — Toyota Yaris Cross;

компактный кроссовер — Renault Duster;

среднеразмерный кроссовер — Toyota Land Cruiser Prado;

полноразмерный кроссовер — Volkswagen Touareg;

премиальный кроссовер — Range Rover.

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Кстати, на украинский рынок вышел недорогой кроссовер Renault с расходом 4,7 л на 100 км.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в Украину доставили мощный электрокроссовер от Honda и General Motors.