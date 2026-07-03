Кросовери домінують: найпопулярніші авто в Україні за 2026 рік (фото)
Кросовери залишаються найпопулярнішим класом авто в Україні. Їхня частка на ринку постійно зростає.
За шість місяців 2026 року в Україні продали 33 тис. нових легкових авто і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
Частка авто підвищеної прохідності на українському авторинку вже перевищила 80%. У топ 10 лідерів 2026 року — одразу 9 таких моделей, а єдиним винятком є Skoda Octavia. Найпопулярніші авто незмінні — це Renault Duster і Toyota RAV4.
Найпопулярніші авто в Україні за 2026 рік:
- Renault Duster — 2670 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 1811 од.
- Hyundai Tucson — 1302 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 1003 од.
- Skoda Kodiaq — 943 од.
- Mazda CX5 — 910 од.
- Volkswagen Touareg — 854 од.
- Nissan Qashqai — 627 од.
- Skoda Karoq — 606 од.
- Skoda Octavia — 579 од.
Крім того, названі найпопулярніші кросовери в різних класах:
- міні-SUV — Toyota Yaris Cross;
- компактний кросовер — Renault Duster;
- середньорозмірний кросовер — Toyota Land Cruiser Prado;
- повнорозмірний кросовер — Volkswagen Touareg;
- преміальний кросовер — Range Rover.
Між іншим, на український ринок вийшов недорогий кросовер Renault із витратою 4,7 л на 100 км.
Також Фокус писав, що в Україну привезли потужний електрокросовер від Honda і General Motors.