RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Кросовери домінують: найпопулярніші авто в Україні за 2026 рік (фото)

Renault Duster
Renault Duster — найпопулярніший кросовер в Україні | Фото: Renault

Кросовери залишаються найпопулярнішим класом авто в Україні. Їхня частка на ринку постійно зростає.

За шість місяців 2026 року в Україні продали 33 тис. нових легкових авто і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Частка авто підвищеної прохідності на українському авторинку вже перевищила 80%. У топ 10 лідерів 2026 року — одразу 9 таких моделей, а єдиним винятком є Skoda Octavia. Найпопулярніші авто незмінні — це Renault Duster і Toyota RAV4.

Toyota RAV4
Попит на Toyota RAV4 зберігається
Фото: Toyota

Найпопулярніші авто в Україні за 2026 рік:

  1. Renault Duster — 2670 проданих авто.
  2. Toyota RAV4 — 1811 од.
  3. Hyundai Tucson — 1302 од.
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 1003 од.
  5. Skoda Kodiaq — 943 од.
  6. Mazda CX5 — 910 од.
  7. Volkswagen Touareg — 854 од.
  8. Nissan Qashqai — 627 од.
  9. Skoda Karoq — 606 од.
  10. Skoda Octavia — 579 од.
Важливо
Новий RAV4 і перші електрокари: в Україні представили довгоочікувані кросовери Toyota (фото)
Новий RAV4 і перші електрокари: в Україні представили довгоочікувані кросовери Toyota (фото)

Крім того, названі найпопулярніші кросовери в різних класах:

  • міні-SUV — Toyota Yaris Cross;
  • компактний кросовер — Renault Duster;
  • середньорозмірний кросовер — Toyota Land Cruiser Prado;
  • повнорозмірний кросовер — Volkswagen Touareg;
  • преміальний кросовер — Range Rover.
Відео дня

Між іншим, на український ринок вийшов недорогий кросовер Renault із витратою 4,7 л на 100 км.

Також Фокус писав, що в Україну привезли потужний електрокросовер від Honda і General Motors.