Кросовери домінують: найпопулярніші авто в Україні за 2026 рік (фото)

Кросовери залишаються найпопулярнішим класом авто в Україні. Їхня частка на ринку постійно зростає.

За шість місяців 2026 року в Україні продали 33 тис. нових легкових авто і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Частка авто підвищеної прохідності на українському авторинку вже перевищила 80%. У топ 10 лідерів 2026 року — одразу 9 таких моделей, а єдиним винятком є Skoda Octavia. Найпопулярніші авто незмінні — це Renault Duster і Toyota RAV4.

Попит на Toyota RAV4 зберігається Фото: Toyota

Найпопулярніші авто в Україні за 2026 рік:

Renault Duster — 2670 проданих авто. Toyota RAV4 — 1811 од. Hyundai Tucson — 1302 од. Toyota Land Cruiser Prado — 1003 од. Skoda Kodiaq — 943 од. Mazda CX5 — 910 од. Volkswagen Touareg — 854 од. Nissan Qashqai — 627 од. Skoda Karoq — 606 од. Skoda Octavia — 579 од.

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Крім того, названі найпопулярніші кросовери в різних класах:

міні-SUV — Toyota Yaris Cross;

компактний кросовер — Renault Duster;

середньорозмірний кросовер — Toyota Land Cruiser Prado;

повнорозмірний кросовер — Volkswagen Touareg;

преміальний кросовер — Range Rover.

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Між іншим, на український ринок вийшов недорогий кросовер Renault із витратою 4,7 л на 100 км.

Також Фокус писав, що в Україну привезли потужний електрокросовер від Honda і General Motors.