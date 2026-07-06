В США выпустили недорогой электромотоцикл в ретро-стиле за $5500 (фото, видео)

Канадский производитель электромототехники Beachman представил новую модель Aviator. Электробайк отличается винтажным стилем и недорогой.

Новая модель Beachman Aviator вскоре поступит в продажу в США по цене от 5500 долларов. Об этом сообщается на сайте компании.

Легкий (136 кг) электробайк Beachman Aviator выполнен в ретростиле и напоминает мотоциклы 60-х годов класса Café racer. У него короткие крылья, низкий руль и небольшое сиденье. Имитирован и топливный бак — там разместили отсек для зарядного кабеля.

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Несмотря на винтажный дизайн, мотоцикл Beachman Aviator оснащен современным оборудованием, таким как светодиодная оптика, дистанционный запуск и USB-порты.

Сначала на рынок поступят две версии Beachman Aviator. Базовая версия способна развивать скорость 56 км/ч, а более мощная — 72 км/ч. Позже ожидается появление топовой модификации, способной развивать скорость 96 км/ч.

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Запас хода Beachman Aviator составляет 128 км

На выбор будут предложены аккумуляторы емкостью 2,8 и 4,3 кВт·ч: в первом случае запас хода превышает 88 км, во втором — более 128 км.

К тому же новый Beachman Aviator приспособлен для езды по легкому бездорожью. У него усиленная подвеска, высокопрофильные шины и специальный внедорожный режим.

Кстати, на европейский рынок выходит первый электробайк Honda.

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