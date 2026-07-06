У США випустили недорогий електромотоцикл у ретростилі за $5500 (фото, відео)

Канадський виробник електричної мототехніки Beachman презентував нову модель Aviator. Електробайк вирізняється вінтажним стилем і

Новий Beachman Aviator невдовзі надійде в продаж у США за ціною від 5500 доларів. Про це повідомляється на сайті компанії.

Легкий (136 кг) електробайк Beachman Aviator витриманий у ретростилі та нагадує мотоцикли 60-х років класу Café racer. У нього короткі крила, низьке кермо і невелике сидіння. Імітовано і паливний бак – там розмістили відсік для зарядного кабелю.

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Попри вінтажний дизайн, мотоцикл Beachman Aviator отримав сучасне обладнання на кшталт діодної оптики, дистанційного запуску та USB-порти.

Спочатку на ринок вийдуть дві версії Beachman Aviator. Базовий варіант здатен розвинути 56 км/год, а потужніший – 72 км/год. Пізніше очікується топова модифікація, здатна розвинути 96 км/год.

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Запас ходу Beachman Aviator сягає 128 км

На вибір запропонують батареї ємністю 2,8 та 4,3 кВт∙год: у першому випадку запас ходу перевищує 88 км, у другому – понад 128 км.

До того ж, новий Beachman Aviator підготували для легкого бездоріжжя. У нього посилена підвіска, високопрофільні шини та спеціальний позашляховий режим.

До речі, на європейський ринок виходить перший електробайк Honda.

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