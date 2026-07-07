Идентификация по лицу: в Украине внедряют новую процедуру контроля при экзаменах на права
В Украине ужесточают контроль при сдаче экзаменов на получение водительских прав. Отныне будущих водителей будут идентифицировать по лицу.
В сервисных центрах МВД вводится новая процедура идентификации кандидатов в водители. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра.
Соответствующие изменения вводятся приказом МВД № 515 и касаются как теоретических, так и практических экзаменов на получение водительских прав. Если оцифрованное изображение лица человека отсутствует в Едином государственном реестре МВД, то его создадут непосредственно перед первым экзаменом.
Администратор сервисного центра сфотографирует будущего водителя и внесет фотографию в реестр для создания цифрового изображения лица. Отдельно обращаться для фотосъемки не нужно.
Нововведение упростит идентификацию личности и призвано сделать процедуру сдачи экзаменов на получение водительских прав более прозрачной. Таким образом можно свести к минимуму вероятность того, что экзамен будет сдавать другой человек.
Примечательно, что во время прохождения теоретических тестов встроенные в монитор камеры будут периодически фотографировать лицо кандидата в водители и сравнивать снимки с оцифрованным изображением лица.
Ранее Фокус сообщал, что в США будут ограничивать скорость водителям, которые часто её превышают.
Кроме того, мы писали, что правительство планирует изменить категории водительских прав и возраст водителей.