Идентификация по лицу: в Украине внедряют новую процедуру контроля при экзаменах на права

В Украине ужесточают контроль при сдаче экзаменов на получение водительских прав. Отныне будущих водителей будут идентифицировать по лицу.

В сервисных центрах МВД вводится новая процедура идентификации кандидатов в водители. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра.

Кандидатов в водители будут идентифицировать по лицу Фото: Главный сервисный центр МВД Украины

Соответствующие изменения вводятся приказом МВД № 515 и касаются как теоретических, так и практических экзаменов на получение водительских прав. Если оцифрованное изображение лица человека отсутствует в Едином государственном реестре МВД, то его создадут непосредственно перед первым экзаменом.

Администратор сервисного центра сфотографирует будущего водителя и внесет фотографию в реестр для создания цифрового изображения лица. Отдельно обращаться для фотосъемки не нужно.

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Нововведение упростит идентификацию личности и призвано сделать процедуру сдачи экзаменов на получение водительских прав более прозрачной. Таким образом можно свести к минимуму вероятность того, что экзамен будет сдавать другой человек.

Примечательно, что во время прохождения теоретических тестов встроенные в монитор камеры будут периодически фотографировать лицо кандидата в водители и сравнивать снимки с оцифрованным изображением лица.

Ранее Фокус сообщал, что в США будут ограничивать скорость водителям, которые часто её превышают.

Кроме того, мы писали, что правительство планирует изменить категории водительских прав и возраст водителей.