Ідентифікація за обличчям: в Україні впроваджують нову процедуру контролю іспитів на права

В Україні посилюють контроль під час складання іспитів на права. Відтепер майбутніх водіїв ідентифікуватимуть за обличчям.

Нова процедура ідентифікації особи кандидата у водії запроваджується у сервісних центрах МВС. Про це повідомляється на сайті Головного сервісного центру.

Кандидатів у водії ідентифікуватимуть за обличчям Фото: Головний сервісний центр МВС України

Відповідні зміни впроваджуються наказом МВС №515 та стосуються як теоретичних, так і практичних іспитів на права. Якщо відцифрований образ обличчя особи відсутній в Єдиному державному реєстрі МВС, то його створять безпосередньо перед першим екзаменом.

Адміністратор сервісного центру сфотографує майбутнього водія та внесе світлину до реєстру для створення цифрового образу обличчя. Окремо звертатися для фотографування не потрібно.

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Нововведення спростить ідентифікацію особи та покликане зробити процедуру складання іспитів на водійське посвідчення прозорішою. Таким чином можна мінімізувати можливість, що екзамен складатиме інша людина.

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Примітно, що під час складання теоретичних тестів вмонтовані в монітор камери періодично фотографуватимуть обличчя кандидата у водії та порівнюватимуть світлини з відцифрованим образом обличчя.

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