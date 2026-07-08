Спрос на кроссоверы растет: самые популярные б/у авто в Украине за 2026 год (фото)

В 2026 году в Украине подержанных автомобилей покупают в 3,5 раза больше, чем новых. В этом сегменте стремительно растет популярность кроссоверов.

За шесть месяцев 2026 года в Украине прошли первую регистрацию 111,5 тыс. подержанных авто, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen Golf остается самым популярным подержанным автомобилем Фото: Volkswagen

Средний возраст ввезенных в Украину подержанных автомобилей — 9,7 года. Подавляющее большинство из них (58 %) — бензиновые модели. Доля электромобилей за год снизилась с 22% до 11%, а гибридов — выросла с 5% до 8%. Дизельные модели составляют 20% от общего количества, а автомобили с ГБО — 3%.

Самый популярный подержанный автомобиль в Украине остается неизменным — это Volkswagen Golf. Впрочем, растет спрос на подержанные кроссоверы, и в топ-10 уже пять таких моделей.

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Самые популярные авто с пробегом в Украине в 2026 году:

Volkswagen Golf — 5143 зарегистрированных авто. Volkswagen Tiguan — 4549 шт. Audi Q5 — 3962 шт. Nissan Rogue — 3896 шт. Skoda Octavia — 3688 шт. Renault Megane — 3435 шт. Volkswagen Passat — 2477 шт. Ford Escape — 2446 шт. Nissan Qashqai — 2166 шт. Audi A4 — 2144 шт.

Кстати, в 2026 году кроссоверы будут доминировать и в сегменте новых автомобилей.

Также Фокус сообщал, что в Украине были представлены новые кроссоверы Toyota.