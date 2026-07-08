Спрос на кроссоверы растет: самые популярные б/у авто в Украине за 2026 год (фото)
В 2026 году в Украине подержанных автомобилей покупают в 3,5 раза больше, чем новых. В этом сегменте стремительно растет популярность кроссоверов.
За шесть месяцев 2026 года в Украине прошли первую регистрацию 111,5 тыс. подержанных авто, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Средний возраст ввезенных в Украину подержанных автомобилей — 9,7 года. Подавляющее большинство из них (58 %) — бензиновые модели. Доля электромобилей за год снизилась с 22% до 11%, а гибридов — выросла с 5% до 8%. Дизельные модели составляют 20% от общего количества, а автомобили с ГБО — 3%.
Самый популярный подержанный автомобиль в Украине остается неизменным — это Volkswagen Golf. Впрочем, растет спрос на подержанные кроссоверы, и в топ-10 уже пять таких моделей.
Самые популярные авто с пробегом в Украине в 2026 году:
- Volkswagen Golf — 5143 зарегистрированных авто.
- Volkswagen Tiguan — 4549 шт.
- Audi Q5 — 3962 шт.
- Nissan Rogue — 3896 шт.
- Skoda Octavia — 3688 шт.
- Renault Megane — 3435 шт.
- Volkswagen Passat — 2477 шт.
- Ford Escape — 2446 шт.
- Nissan Qashqai — 2166 шт.
- Audi A4 — 2144 шт.
Кстати, в 2026 году кроссоверы будут доминировать и в сегменте новых автомобилей.
Также Фокус сообщал, что в Украине были представлены новые кроссоверы Toyota.