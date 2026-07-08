Попит на кросовери зростає: найпопулярніші авто з пробігом в Україні за 2026 рік (фото)

Вживаних авто в Україні у 2026 році купують у 3,5 раза більше, ніж нових. У цьому сегменті стрімко зростає популярність кросоверів.

За шість місяців 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тис. вживаних авто, що на 2% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf залишається найпопулярнішим вживаним авто Фото: Volkswagen

Середній вік завезених в Україну авто з пробігом — 9,7 року. Переважна більшість із них (58%) — бензинові моделі. Частка електромобілів за рік знизилася з 22% до 11%, а гібридів — зросла з 5% до 8%. Дизельні моделі становлять 20% від загальної кількості, а авто з ГБО — 3%.

Найпопулярніше вживане авто в Україні незмінне — це Volkswagen Golf. Утім, зростає попит на кросовери з пробігом і у топ 10 уже п'ять таких моделей.

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Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за 2026 рік:

Volkswagen Golf — 5143 зареєстрованих авто Volkswagen Tiguan — 4549 од. Audi Q5 — 3962 од. Nissan Rogue — 3896 од. Skoda Octavia — 3688 од. Renault Megane — 3435 од. Volkswagen Passat — 2477 од. Ford Escape — 2446 од. Nissan Qashqai — 2166 од. Audi A4 — 2144 од.

До речі, кросовери в 2026 році домінують і в сегменті нових автомобілів.

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