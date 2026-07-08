Не более 15 лет: в Украине сократили срок действия водительских прав

Украинцам теперь придется чаще обновлять водительское удостоверение. Срок его действия сократился и зависит от категории прав.

Соответствующие изменения в правила выдачи водительских прав уже утвердил Кабмин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр внутренних дел Игорь Клименко и пояснил, что таким образом украинские правила приводятся в соответствие с европейскими стандартами. Кроме того, нововведение призвано повысить безопасность на дорогах.

Срок действия водительского удостоверения будет зависеть от его категории Фото: Главный сервисный центр МВД Украины

Отныне срок действия водительского удостоверения зависит от его категории. Для легковых автомобилей и мотоциклов (категории А1, А, В, В1, ВЕ) он составляет 15 лет, а для грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т) — всего 5 лет.

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Важно знать, что обмен водительских прав будет происходить без повторной сдачи экзаменов (если иное не предусмотрено законодательством), однако граждане будут проходить медицинский осмотр. Кроме того, срок действия удостоверений, выданных до вступления в силу постановления Кабмина, не сокращается — они действительны до даты, указанной в документе.

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Кстати, правительство также планирует изменить категории водительских прав и минимальный возраст водителей.

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