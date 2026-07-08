Не більш ніж 15 років: в Україні скоротили строк дії водійських прав

Українцям тепер доведеться частіше змінювати водійські посвідчення. Їх термін дії став коротшим та залежить від категорії прав.

Відповідні зміни до правил видачі водійських прав вже ухвалив Кабмін. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і пояснив, що таким чином українські правила приводять у відповідність до європейських стандартів. До того ж, нововведення покликане підвищити безпеку на дорогах.

Термін дії водійського посвідчення залежатиме від його категорії Фото: Головний сервісний центр МВС України

Відтепер строк дії водійського посвідчення залежить від його категорії. Для легкових автомобілів та мотоциклів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ) він становить 15 років, а для вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т) — усього 5 років.

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Важливо знати, що обмін водійських прав відбуватиметься без повторного складання іспитів (якщо інше не передбачено законодавством), проте буде проводитися медичний огляд громадян. Крім того, термін дії посвідчень, виданих до набуття чинності постанови Кабміну, не зменшується — вони дійсні до дати, яка вказана в документі.

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Між іншим, уряд також планує змінити категорії прав та мінімальний вік водіїв.

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