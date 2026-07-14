Трещины на лобовом: украинские водители могут не пройти новый техосмотр из-за жестких стандартов ЕС

В Украине активизировался процесс поэтапного возвращения обязательного технического осмотра (ОТК) для легковых автомобилей в рамках интеграции с ЕС. Новые правила автоэксперты уже называют очень строгими.

Об этом в комментарии изданию "Телеграф" рассказал управляющий партнер Адвокатского объединения "Виннер Партнерс" Сергей Литвиненко. По его словам, результаты техосмотра начнут фиксировать на фото и видео с автоматической записью в базы данных. Это сделает невозможной покупку "талонов" без фактического посещения СТО.

Дефекты, которые могут привести к провалу ОТК

Проблема экологии

По словам Литвиненко, автомобили с удаленными катализаторами или сажевыми фильтрами (DPF) — а это распространенная практика — гарантированно не пройдут экологический тест. Владельцам придется установить очистные системы на место.

Безопасность дорожного движения

Эксперт отмечает, что любые люфты в рулевом управлении или неравномерность торможения станут причиной отказа в выдаче сертификата.

Відео дня

Стекло и свет

Трещины на лобовом стекле со стороны водителя в зоне работы стеклоочистителей считаются критическим дефектом.

Также не получится пройти техосмотр с "самодельным" ксеноном и нерегулируемыми фарами. В машине обязательно должна быть сертифицированная аптечка, исправный огнетушитель и знак аварийной остановки", — добавил Литвиненко.

Список нарушений, которые могут помешать пройти ТО Фото: Телеграф

Напомним, что в мае украинцы приобрели 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, более 80 % из которых составили кроссоверы и внедорожники. Самой популярной новой моделью на рынке по-прежнему остается Renault Duster.

Между тем правительство приняло решение упростить технический контроль грузовиков, осуществляющих международные перевозки по разрешениям ЕКМТ — вместо двух проверок останется одна.