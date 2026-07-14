Тріщини на лобовому: українські водії можуть не пройти новий техогляд через жорсткі стандарти ЄС

В Україні активізувався процес поетапного повернення обов'язкового технічного огляду (ОТК) для легковиків у рамках інтеграції з ЄС. Нові правила авто експерти вже називають дуже суворими.

Про це у коментарі виданню "Телеграф" розповів керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Віннер партнерс" Сергій Литвиненко. За його словами, результати техогляду почнуть фіксувати на фото та відео з автоматичним внесенням до баз даних. Це унеможливить покупку "талонів" без фактичного візиту на СТО.

Дефекти, які можуть спричинити провал ОТК

Проблема з екологією

За словами Литвиненка, автомобілі з вирізаними каталізаторами або сажовими фільтрами (DPF), що є частою практикою, гарантовано провалять екологічний тест. Власникам доведеться повертати очисні системи на місце.

Безпека руху

Експерт каже, що будь-які люфти кермового управління або нерівномірність гальмування стануть причиною відмови у видачі сертифікату.

Відео дня

Скло та світло

Тріщини на лобовому склі з боку водія у зоні роботи двірників вважаються критичним дефектом.

Також не вийде пройти техогляд із "кустарним" ксеноном та нерегульованими фарами. У машині обов'язково має бути сертифікована аптечка, справний вогнегасник та знак аварійної зупинки", — додав Литвиненко.

Список порушень, які завадать пройти ТО Фото: Телеграф

Нагадаємо, у травні українці купили 5,5 тис. нових легкових автомобілів, понад 80% із яких становили кросовери та позашляховики. Найпопулярнішою новою моделлю на ринку залишається Renault Duster.

Тим часом Уряд ухвалив рішення спростити технічний контроль для вантажівок, що здійснюють міжнародні перевезення за дозволами ЄКМТ — замість двох перевірок залишиться одна.