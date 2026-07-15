Сюрприза не случилось: BMW рассекретила название нового электроседана (видео)

Генеральный директор BMW M, дочерней компании BMW, Франк ван Мил раскрыл интригу касательно названия электрического седана нового поколения.

Если раньше предполагалось, что это будет что-то вроде i3 или iM3, то СЕО комании опроверг эти домыслы и рассказал, что новый электрокар получит название М3, сообщает Autoevolution.

Руководство автопроизводителя решило сохранить это обозначение, чтобы подчеркнуть тесную связь с бензиновой версией седана следующего поколения.

Концепт нового авто был представлен еще в прошлом месяце на 24 часах Ле-Мана.

Раньше ходили слухи, что это будет самый мощный серийный автомобиль, когда-либо созданный BMW, и даже называлась цифра в 1341 л. с, что даже больше, чем у первого электромобиля Ferrari, Luce (1250 л.с).

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Однако, хотя глава отдела исследований и разработок BMW изначально намекал на эту огромную цифру, руководители BMW M официально подтвердили, что стандартная серийная версия не будет обладать такой мощностью.

Франк ван Мил подтвердил, что серийный электрический M3 будет выпущен с ограниченной мощностью от 650 до 750 л. С, и это все равно будет самый мощный M3, когда-либо созданный BMW.

3 серия также получит версию с традиционным двигателем внутреннего сгорания — рядным шестицилиндровым двигателем с совершенно новой, технологией сгорания BMW Ignite, а также вариант с электрификацией.

Инженеры BMW тщательно тестировали прототипы электрического M3, начиная от дорог общего пользования и заканчивая Северным полюсом, чтобы проверить его поведение в экстремально холодных условиях.

Что касается дизайна, что он агрессивный, но лаконичный. Его отличают "акулья" передняя часть кузова с эффектной интерпретацией, уникальная световая схема, а также двойная выпуклая крыша из углеволокна, фактически изготовленная из композитного материала на основе натуральных волокон.

BMW придерживается минималистичной концепции и в отношении салона. Панорамная система iDrive, уже знакомая по новой 3 серии, появится в салоне, как и красный селектор передач и подрулевые лепестки, которые будут имитировать механическую коробку передач.

В отличие от концепт-кара, который был четырехдверным, будущий электрический седан M3 будет иметь 5 мест, следуя стандартной компоновке спортивного седана BMW.

Электрический M3, обозначение которого подтвердил глава BMW M Франк ван Мил в интервью Auto Express, будет представлен в 2027 году и поступит на рынок в 2028 году.

Напомним, новый BMW X6 2027 года показали до презентации.

Также сообщалось, что в РФ наладили выпуск поддельных BMW по цене новых версий. Немецкий автопроизводитель уже отреагировал на такие действия россиян.