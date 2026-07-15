Несподіванки не сталося: BMW оприлюднила назву нового електроседана (відео)

Генеральний директор BMW M, дочірньої компанії BMW, Франк ван Міл розкрив таємницю щодо назви електричного седана нового покоління.

Якщо раніше припускалося, що це буде щось на зразок i3 або iM3, то генеральний директор компанії спростував ці припущення та повідомив, що новий електромобіль отримає назву М3, повідомляє Autoevolution.

Керівництво автовиробника вирішило зберегти це позначення, щоб підкреслити тісний зв’язок із бензиновою версією седана наступного покоління.

Концепт нового автомобіля було представлено ще минулого місяця на 24-годинних перегонах Ле-Мана.

Раніше ходили чутки, що це буде найпотужніший серійний автомобіль, який коли-небудь випускала BMW, і навіть називалася цифра в 1341 к.с, що навіть більше, ніж у першого електромобіля Ferrari, Luce (1250 к.с.).

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Однак, хоча керівник відділу досліджень і розробок BMW спочатку натякав на цю величезну цифру, керівництво BMW M офіційно підтвердило, що стандартна серійна версія не матиме такої потужності.

Франк ван Міл підтвердив, що серійна електрична модель M3 вийде на ринок з обмеженою потужністю від 650 до 750 л. С, і це все одно буде найпотужніша модель M3, яку коли-небудь випускала компанія BMW.

3-я серія також отримає версію з традиційним двигуном внутрішнього згоряння — рядним шестициліндровим двигуном із абсолютно новою технологією згоряння BMW Ignite, а також варіант з електрифікацією.

Інженери BMW ретельно випробовували прототипи електричного M3 — від доріг загального користування аж до Північного полюса — щоб перевірити його поведінку в екстремально холодних умовах.

Що стосується дизайну, то він агресивний, але лаконічний. Його вирізняють "акуляча" передня частина кузова з ефектною інтерпретацією, унікальна схема освітлення, а також подвійний опуклий дах з вуглеволокна, фактично виготовлений із композитного матеріалу на основі натуральних волокон.

BMW дотримується мінімалістичної концепції й щодо салону. Панорамна система iDrive, вже знайома з нової 3-ї серії, з’явиться в салоні, як і червоний селектор передач та підрульові пелюстки, які імітуватимуть механічну коробку передач.

На відміну від концепт-кара, який був чотиридверним, майбутній електричний седан M3 матиме 5 місць, що відповідає стандартній компоновці спортивного седана BMW.

Електричний M3, про який повідомив глава BMW M Франк ван Міл в інтерв’ю Auto Express, буде представлений у 2027 році та з’явиться на ринку у 2028 році.

Нагадаємо, новий BMW X6 2027 року показали ще до презентації.

Також повідомлялося, що в РФ налагодили випуск підроблених BMW за ціною нових моделей. Німецький автовиробник уже відреагував на такі дії росіян.