Американцы их игнорируют: названы 4 автомобиля, которые в США почти никто не покупает

На автомобильном рынке США появилось много новых моделей. Покупатели стали гораздо более разборчивыми и не обращают внимания на автомобили, которые больше не соответствуют их требованиям.

В прошлом году американцы практически не покупали четыре модели автомобилей популярных марок. Об этом пишет издание GoBankingRates.

Автомобильные эксперты поясняют, что в последнее время авторынок США пополнился множеством моделей, и водители могут выбрать себе транспорт по душе, не идя на компромисс между ценой и личными предпочтениями.

Jeep Grand Wagoneer

Jeep Grand Wagoneer Фото: из открытых источников

Стартовая цена: 63 200 долларов за модельный ряд 2026 года

По словам руководителя платформы MCQ Markets Лаклана ДеФранческо, занимающегося инвестициями в автомобили класса "люкс", Jeep Grand Wagoneer просто стоит очень дорого. А за такую цену покупатели хотят получить Cadillac, Lexus или даже Range Rover.

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К тому же, по его словам, огромный Grand Wagoneer зачастую не оправдывает ожиданий покупателей, поэтому спрос никогда не соответствовал предложению.

Subaru Solterra

Subaru Solterra Фото: Из открытых источников

Стартовая цена: 38 495 долларов за модельный ряд 2026 года

Кроссовер, запас хода которого составлял до 460 км, не особо выделялся среди аналогов. Ассортимент, как отмечал эксперт, был посредственным, а зарядка аккумулятора происходила медленнее, чем у других брендов.

Поэтому, когда водитель может приобрести более качественный электромобиль за те же деньги, он не рассматривает вариант покупки этой модели.

Dodge Charger EV

Dodge Charger EV Фото: из открытых источников

Стартовая цена: 59 595 долларов за модельный ряд 2026 года

Основная аудитория, которая обожает Dodge, хочет громких и быстрых автомобилей, а не электромобилей.

Кроме того, Лаклан ДеФранческо отметил, что цена на этот автомобиль оказалась намного выше ожиданий. Поэтому ни основные покупатели электромобилей, ни поклонники ДВС не проявили к нему интереса.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 Фото: из открытых источников

Стартовая цена: 45 095 долларов за модельный ряд 2026 года

Электрический кроссовер ID.4 не особо выделялся среди "коллег", особенно если сравнивать его с конкурентами, у которых было более качественное программное обеспечение или более сильная поддержка.

Поэтому покупателям электромобилей действительно есть из чего выбирать, считает эксперт.

Напомним, из-за рекордного падения продаж японская автомобилестроительная компания Honda сняла с производства электромобиль Prologue.

Также Фокус сообщал, что японский автопроизводитель Nissan сокращает модельный ряд седанов в Северной Америке. Среди прочего, "под нож" попала и Altima, которая выпускалась на протяжении 34 лет.