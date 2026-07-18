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Американцы их игнорируют: названы 4 автомобиля, которые в США почти никто не покупает

Jeep Grand Wagoneer
Jeep Grand Wagoneer | Фото: из открытых источников

На автомобильном рынке США появилось много новых моделей. Покупатели стали гораздо более разборчивыми и не обращают внимания на автомобили, которые больше не соответствуют их требованиям.

В прошлом году американцы практически не покупали четыре модели автомобилей популярных марок. Об этом пишет издание GoBankingRates.

Автомобильные эксперты поясняют, что в последнее время авторынок США пополнился множеством моделей, и водители могут выбрать себе транспорт по душе, не идя на компромисс между ценой и личными предпочтениями.

Jeep Grand Wagoneer

Jeep Grand Wagoneer
Jeep Grand Wagoneer
Фото: из открытых источников

Стартовая цена: 63 200 долларов за модельный ряд 2026 года

По словам руководителя платформы MCQ Markets Лаклана ДеФранческо, занимающегося инвестициями в автомобили класса "люкс", Jeep Grand Wagoneer просто стоит очень дорого. А за такую цену покупатели хотят получить Cadillac, Lexus или даже Range Rover.

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К тому же, по его словам, огромный Grand Wagoneer зачастую не оправдывает ожиданий покупателей, поэтому спрос никогда не соответствовал предложению.

Subaru Solterra

Subaru Solterra
Subaru Solterra
Фото: Из открытых источников

Стартовая цена: 38 495 долларов за модельный ряд 2026 года

Кроссовер, запас хода которого составлял до 460 км, не особо выделялся среди аналогов. Ассортимент, как отмечал эксперт, был посредственным, а зарядка аккумулятора происходила медленнее, чем у других брендов.

Поэтому, когда водитель может приобрести более качественный электромобиль за те же деньги, он не рассматривает вариант покупки этой модели.

Dodge Charger EV

Dodge Charger EV
Dodge Charger EV
Фото: из открытых источников

Стартовая цена: 59 595 долларов за модельный ряд 2026 года

Основная аудитория, которая обожает Dodge, хочет громких и быстрых автомобилей, а не электромобилей.

Кроме того, Лаклан ДеФранческо отметил, что цена на этот автомобиль оказалась намного выше ожиданий. Поэтому ни основные покупатели электромобилей, ни поклонники ДВС не проявили к нему интереса.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4
Фото: из открытых источников

Стартовая цена: 45 095 долларов за модельный ряд 2026 года

Электрический кроссовер ID.4 не особо выделялся среди "коллег", особенно если сравнивать его с конкурентами, у которых было более качественное программное обеспечение или более сильная поддержка.

Поэтому покупателям электромобилей действительно есть из чего выбирать, считает эксперт.

Напомним, из-за рекордного падения продаж японская автомобилестроительная компания Honda сняла с производства электромобиль Prologue.

Также Фокус сообщал, что японский автопроизводитель Nissan сокращает модельный ряд седанов в Северной Америке. Среди прочего, "под нож" попала и Altima, которая выпускалась на протяжении 34 лет.