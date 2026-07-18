Американцы их игнорируют: названы 4 автомобиля, которые в США почти никто не покупает
На автомобильном рынке США появилось много новых моделей. Покупатели стали гораздо более разборчивыми и не обращают внимания на автомобили, которые больше не соответствуют их требованиям.
В прошлом году американцы практически не покупали четыре модели автомобилей популярных марок. Об этом пишет издание GoBankingRates.
Автомобильные эксперты поясняют, что в последнее время авторынок США пополнился множеством моделей, и водители могут выбрать себе транспорт по душе, не идя на компромисс между ценой и личными предпочтениями.
Jeep Grand Wagoneer
Стартовая цена: 63 200 долларов за модельный ряд 2026 года
По словам руководителя платформы MCQ Markets Лаклана ДеФранческо, занимающегося инвестициями в автомобили класса "люкс", Jeep Grand Wagoneer просто стоит очень дорого. А за такую цену покупатели хотят получить Cadillac, Lexus или даже Range Rover.
К тому же, по его словам, огромный Grand Wagoneer зачастую не оправдывает ожиданий покупателей, поэтому спрос никогда не соответствовал предложению.
Subaru Solterra
Стартовая цена: 38 495 долларов за модельный ряд 2026 года
Кроссовер, запас хода которого составлял до 460 км, не особо выделялся среди аналогов. Ассортимент, как отмечал эксперт, был посредственным, а зарядка аккумулятора происходила медленнее, чем у других брендов.
Поэтому, когда водитель может приобрести более качественный электромобиль за те же деньги, он не рассматривает вариант покупки этой модели.
Dodge Charger EV
Стартовая цена: 59 595 долларов за модельный ряд 2026 года
Основная аудитория, которая обожает Dodge, хочет громких и быстрых автомобилей, а не электромобилей.
Кроме того, Лаклан ДеФранческо отметил, что цена на этот автомобиль оказалась намного выше ожиданий. Поэтому ни основные покупатели электромобилей, ни поклонники ДВС не проявили к нему интереса.
Volkswagen ID.4
Стартовая цена: 45 095 долларов за модельный ряд 2026 года
Электрический кроссовер ID.4 не особо выделялся среди "коллег", особенно если сравнивать его с конкурентами, у которых было более качественное программное обеспечение или более сильная поддержка.
Поэтому покупателям электромобилей действительно есть из чего выбирать, считает эксперт.
Напомним, из-за рекордного падения продаж японская автомобилестроительная компания Honda сняла с производства электромобиль Prologue.
Также Фокус сообщал, что японский автопроизводитель Nissan сокращает модельный ряд седанов в Северной Америке. Среди прочего, "под нож" попала и Altima, которая выпускалась на протяжении 34 лет.