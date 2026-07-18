Американці їх ігнорують: названо 4 автомобілі, які майже ніхто не купує у США

На автомобільному ринку США з’явилося багато нових моделей. Покупці стали набагато вибірковішими, не звертаючи увагу на транспортні засоби, які більше не враховують їхні вимоги.

Минулого року американці майже не купували чотири моделі автомобілів популярних марок. Про це пише видання GoBankingRates.

Автомобільні експерти пояснюють, що за останній час авторинок США поповнився багатьма моделями й водії можуть обрати собі транспорт до вподоби, не йдучи на компроміс між ціною та уподобаннями.

Jeep Grand Wagoneer

Jeep Grand Wagoneer Фото: з відкритих джерел

Початкова ціна $63 200 за модельний ряд 2026 року

За словами керівника платформи MCQ Markets Лаклана ДеФранческо, який займається інвестиціями у люксові автомобілі, Jeep Grand Wagoneer просто є дуже дорогим. А за таку ціну покупці хочуть отримати Cadillac, Lexus або ж навіть Range Rover.

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До того ж, за його словами, величезний Grand Wagoneer часто не відповідає мріям покупців, тому попит ніколи не відповідав пропозиціям.

Subaru Solterra

Subaru Solterra Фото: З відкритих джерел

Початкова ціна $38 495 за модельний ряд 2026 року

Кросовер, який отримав запас ходу до 460 км, не дуже виділявся серед аналогів. Асортимент, зазначав експерт, був посереднім, а зарядка батареї була повільнішою, ніж у інших брендів.

Тому коли водій може отримати кращий електромобіль за аналогічні гроші, він не розглядає варіант стати власником цієї моделі.

Dodge Charger EV

Dodge Charger EV Фото: з відкритих джерел

Початкова ціна: $59 595 за модельний ряд 2026 року

Основна аудиторія, яка фанатіє від Dodge, хоче гучних та швидких автомобілів, а не електрокарів.

Також Лаклан ДеФранческо зазначив, що ціна на цей транспортний засіб була набагато вищою від очікувань. Тому на авто не спокусилися ані основні покупці електромобілів, ані шанувальники ДВЗ.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 Фото: з відкритих джерел

Початкова ціна $45 095 за модельний ряд 2026 року

Електричний кросовер ID.4 не дуже вирізнявся серед "колег", особливо якщо порівнювати його з конкурентами, які мали краще програмне забезпеченням або сильнішу підтримку.

Тому покупцям EV-мобілів дійсно є з чого обрати, вважає фахівець.

Нагадаємо, через рекордне падіння продажів японська автомобілебудівна компанія Honda зняла з виробництва електромобіль Prologue.

Також Фокус повідомляв, що японський автовиробник Nissan скорочує модельний ряд седанів у Північній Америці. Серед іншого, "під ніж" потрапила й Altima, яка випускалася протягом 34 років.