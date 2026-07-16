Nissan припиняє виробництво популярного седана: що кажуть у компанії

Японський автовиробник Nissan скорочує модельний ряд седанів у Північній Америці, і, серед іншого, "під ніж" потрапила Altima, яка випускалася протягом 34 років.

Понц Пандікутіра, керівник відділу планування виробництва та старший віце-президент Nissan у Північній Америці, нещодавно підтвердив майбутнє припинення випуску Altima, пише Wards Auto.

Спочатку цю модель планували замінити електричним седаном, однак проект відклали через зниження попиту на електромобілі. Після зняття з виробництва моделі Maxima у 2023 році Altima стала другим седаном цієї марки, який знімають з виробництва без прямого наступника.

Буквально днями Nissan представив оновлену Sentra, яка є "більш дорослою" і покликана охопити весь ринок седанів Nissan у Північній Америці.

Крім того,Пандікутіра підтвердив, що Nissan не очікує різкого зростання обсягів продажів у сегменті електромобілів-седанів до кінця десятиліття. Раніше компанія скасувала плани щодо випуску двох електроседанів.

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Він також торкнувся теми Ariya, випуск якої було скасовано на 2026 модельний рік, зазначивши, що майбутнє цього позашляховика на американському ринку наразі обговорюється.

Окрім Altima, компанія припиняє й випуск кросовера Rogue Plug-In Hybrid.

Падіння попиту як один із чинників

Продажі Altima в останні роки неухильно знижуються. Якщо у 2019 році компанія продавала понад 200 000 автомобілів на рік, то до 2025 року цей показник знизиться до 92 809 автомобілів.

Перша половина 2026 року виявилася ще гіршою: дилери продали лише 42 288 автомобілів Altima, що на 31,9 % менше, ніж за аналогічний період минулого року. За прогнозами, загальний обсяг продажів за рік може становити близько 84 600 одиниць.

На відміну від них, Sentra демонструє набагато кращі результати. За перші шість місяців 2026 року було продано 75 549 автомобілів, що лише на 11,7% менше, ніж у 2025 році. Таким чином, Sentra впевнено випереджає Altima за популярністю.

Офіційна позиція Nissan

Незважаючи на коментарі Пандікутіри, представник Nissan повідомив виданню Car and Driver, що Altima 2026 року залишається у виробництві, а бренд готується оголосити про випуск моделі 2027 року.

"Nissan Altima залишається важливою частиною нашої лінійки, задовольняючи потреби сучасних покупців седанів. Ми й надалі спостерігаємо високий інтерес з боку клієнтів, і пізніше цього року ми представимо модель 2027 року", — йдеться в заяві Nissan.

Нагадаємо, що в Україні з’явився недорогий електричний седан Nissan із запасом ходу понад 600 км.

Також повідомлялося, що Nissan припинив розробку електричної версії Qashqai.