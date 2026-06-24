Nissan припинив розробку електричної версії Qashqai

Один із найбільших японських автовиробників, компанія Nissan, непомітно припинила розробку повністю електричної версії свого найпопулярнішого позашляховика Qashqai.

Над розробкою електромобіля працювали на заводі в Сандерленді, де розташований найбільший у Великій Британії автомобільний завод, доки її не було припинено минулого року, повідомляє Reuters.

Компанія, яка повідомила про значні збитки за рік, що закінчився в березні, наразі реалізує тривалу програму скорочення витрат, яка призвела до закриття семи заводів та втрати 20 000 робочих місць.

Минулого місяця автовиробник оголосив про закриття однієї з двох виробничих ліній у Сандерленді через зниження попиту на свої автомобілі. У квітні компанія заявила, що "розглядає варіанти" щодо заводу та його 6000 співробітників.

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За даними ЗМІ, японський автовиробник прагне скоротити п’яту частину своїх моделей та зменшити витрати.

Щоб хоч якось покращити свої позиції, компанія Nissan підписала необов’язковий меморандум про взаєморозуміння з китайською компанією Chery щодо розгляду можливості контрактного виробництва автомобілів.

Компанія зобов’язалася випустити повністю електричну версію Qashqai у 2023 році, і уряд тоді заявив, що цей крок свідчить про те, що Велика Британія є глобальним центром виробництва електромобілів. Nissan уже випускає повністю електричний Leaf на цьому заводі, а у квітні оголосила, що там вироблятимуть повністю електричний Juke.

Навіть якщо Nissan відновить проект Qashqai EV, він не з’явиться на ринку до початку 2030-х років.

Компанія запевнила, що, як і раніше, прагне розширювати свою лінійку електрифікованих автомобілів, до якої входять гібридні моделі.

Nissan уже продає Qashqai у бензиновій та гібридній версіях, і на цю модель припадало близько 45 % від загального обсягу продажів у 330 000 автомобілів у Європі у 2025 році.

Зовсім недавно голова Nissan Motor Co. Айвен Еспіноза заявив, що в рамках реструктуризації компанія скоротила час розробки автомобілів приблизно вдвічі, прагнучи прискорити випуск нових моделей.

Оскільки, як уже зазначалося вище, у березні компанія Nissan зафіксувала другий поспіль збитковий рік. Не в останню чергу продажі знизилися через затримки із запуском нових моделей. Скорочення термінів розробки, як упевнені в компанії, сприятиме прискоренню випуску нових моделей.

Нагадаємо, що Nissan відродив недорогу сімейну модель 90-х років.

Також повідомлялося, що оприлюднено подробиці про новий кросовер Nissan вартістю 11 000 доларів.