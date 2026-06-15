Nissan скорочує розробку нових автомобілів на 30 місяців: з чим це пов'язано

Глава Nissan Motor Co. Айвен Еспіноза заявив, що в рамках реструктуризації компанія скоротила час розробки автомобілів приблизно вдвічі, прагнучи прискорити випуск нових моделей.

Цей період тепер становитиме близько 26 місяців порівняно з 55 місяцями раніше, повідомляє CarNewsChina.

"Це чудове досягнення. Йдеться про прагнення пришвидшити прийняття рішень, а також про використання передових технологій для скорочення процесу", — похвалився Еспіноза.

Він пояснив, що оптимізувати процес тестування, створення попередніх ескізів та аналіз дизайну дозволило використання штучного інтелекту.

У березні 2026 року компанія Nissan Motor Co. зафіксувала другий поспіль збитковий рік. Не в останню чергу продажі знизилися через затримки із запуском нових моделей. Скорочення термінів розробки, як впевнені в компанії, сприятиме прискоренню випуску нових моделей.

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Наприклад, розробку спортивного седана Skyline, яка наразі триває, планується завершити за 26 місяців, а презентація відбудеться цієї зими, заявив генеральний директор.

Еспіноза зазначив, що, як очікується, близько 90 % нових моделей будуть розроблені за новою методикою, підкресливши при цьому, що "швидкість не означає компроміс" і що безпека, якість, надійність та довговічність будуть збережені.

Нагадаємо, що Nissan відновив виробництво недорогої сімейної моделі 90-х років.

Також повідомлялося, що стали відомі подробиці про новий кросовер Nissan за 11 000 доларів.