Nissan сокращает разработку новых авто на 30 месяцев: с чем это связано

Глава Nissan Motor Co. Айвен Эспиноза заявил, что в рамках реструктуризации компания сократила время разработки автомобилей примерно вдвое, стремясь ускорить выпуск новых моделей.

Этот период теперь составит около 26 месяцев по сравнению с 55 месяцами ранее, сообщает CarNewsChina.

"Это замечательное достижение. Речь идет о стремлении к ускорению и принятию решений, а также об использовании передовых технологий для сокращения процесса", — похвастался Эспиноза.

Он объяснил, что оптимизировать процесс тестирования, создание ранних эскизов и анализ дизайна позволило использование искусственного интеллекта.

В марте 2026 года компания Nissan Motor Co. зафиксировала второй подряд убыточный год. Не в последнюю очередь продажи снизились из-за задержек с запуском новых моделей. Сокращение сроков разработки, уверены в компании, поспособствует ускорению выпуска новых моделей.

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Например, разработка спортивного седана Skyline, находящегося в настоящее время в процессе, планируется завершить за 26 месяцев, а презентация состоится этой зимой, заявил генеральный директор.

Эспиноза отметил, что около 90% новых моделей, как ожидается, будут разработаны по новой методике, подчеркнув при этом, что "скорость не означает компромисс", и что безопасность, качество, надежность и долговечность будут сохранены.

Напомним, Nissan возродил недорогую семейную модель 90-х.

Также сообщалось, что раскрыты подробности нового кроссовера Nissan за $11 000.