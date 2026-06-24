Nissan свернул разработку электрической версии Qashqai

Один из крупнейших японских автопроизводителей, компания Nissan, по-тихому прекратила разработку полностью электрической версии своего самого продаваемого внедорожника Qashqai.

Над разработкой электромобиля трудились на заводе в Сандерленде, где расположен крупнейший в Великобритании автомобильный завод, пока она не была свернута в прошлом году, сообщает Reuters.

Компания с, сообщившая о значительных убытках за год, закончившийся в марте, находится в процессе затянувшейся программы сокращения расходов, которая привела к закрытию семи заводов и потере 20 000 рабочих мест.

В прошлом месяце автопроизводитель заявил о закрытии одной из двух производственных линий в Сандерленде из-за снижения спроса на свои автомобили. В апреле компания заявила, что "рассматривает варианты" для завода и его 6000 сотрудников.

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По информации СМИ, японский автопроизводитель стремится сократить пятую часть своих моделей и снизить затраты.

Чтобы хоть как-то улучшить позиции, Nissan подписали необязывающий меморандум о взаимопонимании с китайской компанией Chery о рассмотрении возможности контрактного производства автомобилей.

Компания обязалась выпустить полностью электрическую версию Qashqai в 2023 году, и правительство тогда заявило, что этот шаг демонстрирует, что Великобритания является глобальным центром производства электромобилей. Nissan уже производит полностью электрический Leaf на этом заводе, а в апреле объявила о том, что там будет производиться полностью электрический Juke.

Даже если Nissan возобновит проект Qashqai EV, он не выйдет на рынок до начала 2030-х годов.

Компания заверила, что по-прежнему привержена расширению своей линейки электрифицированных автомобилей, которая включает в себя гибридные модели.

Nissan уже продает Qashqai в бензиновой и гибридной версиях, и на эту модель приходилось около 45% от общего объема продаж в 330 000 автомобилей в Европе в 2025 году.

Совсем недавно глава Nissan Motor Co. Айвен Эспиноза заявил, что в рамках реструктуризации компания сократила время разработки автомобилей примерно вдвое, стремясь ускорить выпуск новых моделей.

Поскольку, как уже говорилось выше, в марте компания Nissan зафиксировала второй подряд убыточный год. Не в последнюю очередь продажи снизились из-за задержек с запуском новых моделей. Сокращение сроков разработки, уверены в компании, поспособствует ускорению выпуска новых моделей.

Напомним, Nissan возродил недорогую семейную модель 90-х.

Также сообщалось, что раскрыты подробности нового кроссовера Nissan за $11 000.