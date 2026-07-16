Nissan прекращает производство популярного седана: что говорят в компании

Японский автобренд Nissan сокращает модельный ряд седанов в Северной Америке, а "под нож", среди прочего, попала Altima, которая выпускалась на протяжении 34 лет.

Понц Пандикутира, глава отдела планирования продукции и старший вице-президент Nissan по Северной Америке, недавно подтвердил грядущее прекращение выпуска Altima, пишет Wards Auto.

Изначально модель планировали заменить электрическим седаном, однако проект отложили из-за снижения спроса на электромобили. После ухода Maxima в 2023 году Altima стала вторым седаном марки, снятым с производства без прямого преемника.

Буквально на днях Nissan представил обновленную Sentra, которая является "более взрослой" и призвана охватить весь рынок седанов Nissan в Северной Америке.

Пандикутира также подтвердил, что Nissan не ожидает резкого роста объемов продаж в сегменте электромобилей-седанов до конца десятилетия. Ранее компания отменила планы по выпуску двух электроседанов.

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Он также затронул тему Ariya, выпуск которой был отменен на 2026 модельный год, заявив, что будущее этого внедорожника на американском рынке обсуждается.

Помимо Altima, компания прекращает и выпуск кроссовера Rogue Plug-In Hybrid.

Падение спроса как один из факторов

Продажи Altima в последние годы неуклонно снижаются. Если в 2019 году компания продавала более 200 000 автомобилей в год, то к 2025 году эта цифра упадет до 92 809 автомобилей.

Первая половина 2026 года оказалась еще хуже: дилеры продали всего 42 288 автомобилей Altima, что на 31,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам, общий объем продаж за год может составить около 84 600 единиц.

В отличие от них, Sentra демонстрирует гораздо лучшие результаты. За первые шесть месяцев 2026 года было продано 75 549 автомобилей, что всего на 11,7% меньше, чем в 2025 году. Таким образом, Sentra уверенно опережает Altima по популярности.

Официальная позиция Nissan

Несмотря на комментарии Пандикутиры, представитель Nissan сообщил Car and Driver, что Altima 2026 года остается в производстве, и бренд готовится объявить о выпуске модели 2027.

"Nissan Altima остается важной частью нашей линейки, удовлетворяя потребности покупателей седанов сегодня. Мы продолжаем наблюдать высокий интерес со стороны клиентов, и позже в этом году мы представим модель 2027 года", — говорится в заявлении Nissan.

Напомним, в Украине появился недорогой электрический седан Nissan с запасом хода более 600 км.

Также сообщалось, что Nissan свернул разработку электрической версии Qashqai.