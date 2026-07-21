Не электромобили: самые популярные авто из США в Украине за 2026 год (фото)

В Украине возобновляется спрос на автомобили из США. Электромобили утратили популярность, зато все активнее покупают бензиновые кроссоверы.

За шесть месяцев 2026 года в Украине прошли первую регистрацию 22,3 тыс. подержанных автомобилей из США, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Средний возраст автомобилей из США в Украине составляет 6,5 года. В основном это так называемые "битки" — машины, побывавшие в ДТП.

Ford Escape — самый популярный автомобиль из США в Украине Фото: Ford

В этом году электромобилей из-за океана стали ввозить значительно меньше из-за отмены льгот при растаможивании — их доля сократилась до 22%. Больше всего импортировали бензиновые автомобили (57%). Гибриды составляют 13% от общего количества, дизельные модели — 5%, а авто с ГБО — 3%.

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Сейчас наибольшим спросом пользуются бензиновые кроссоверы — они преобладают в пятерке лидирующих моделей. Самый популярный автомобиль из США в 2026 году — Ford Escape.

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Самые популярные авто из США в Украине за 2026 год:

Ford Escape — 2446 зарегистрированных авто. BMW X3 — 1644 шт. Nissan Rogue — 1575 шт. Tesla Model Y — 1446 шт. BMW X5 — 1442 шт.

Ранее Фокус сообщал , что в 2026 году в Украине резко обвалился спрос на авто из Китая.

Также мы писали, что кроссоверы доминируют и в сегменте новых авто на украинском рынке.