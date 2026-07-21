Не электромобили: самые популярные авто из США в Украине за 2026 год (фото)
В Украине возобновляется спрос на автомобили из США. Электромобили утратили популярность, зато все активнее покупают бензиновые кроссоверы.
За шесть месяцев 2026 года в Украине прошли первую регистрацию 22,3 тыс. подержанных автомобилей из США, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
Средний возраст автомобилей из США в Украине составляет 6,5 года. В основном это так называемые "битки" — машины, побывавшие в ДТП.
В этом году электромобилей из-за океана стали ввозить значительно меньше из-за отмены льгот при растаможивании — их доля сократилась до 22%. Больше всего импортировали бензиновые автомобили (57%). Гибриды составляют 13% от общего количества, дизельные модели — 5%, а авто с ГБО — 3%.
Сейчас наибольшим спросом пользуются бензиновые кроссоверы — они преобладают в пятерке лидирующих моделей. Самый популярный автомобиль из США в 2026 году — Ford Escape.Важно
Самые популярные авто из США в Украине за 2026 год:
- Ford Escape — 2446 зарегистрированных авто.
- BMW X3 — 1644 шт.
- Nissan Rogue — 1575 шт.
- Tesla Model Y — 1446 шт.
- BMW X5 — 1442 шт.
Ранее Фокус сообщал , что в 2026 году в Украине резко обвалился спрос на авто из Китая.
Также мы писали, что кроссоверы доминируют и в сегменте новых авто на украинском рынке.