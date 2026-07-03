Неожиданный лидер: кроссовер Honda стал самым популярным авто в США

На автомобильном рынке США впервые за длительный период сменился лидер. Самым популярным стал кроссовер Honda CR-V.

Honda CR-V довольно неожиданно заняла первое место по популярности в США по итогам первых шести месяцев 2026 года. Об этом сообщает издание Automotive News.

За первое полугодие 2026 года в США было продано 226 114 автомобилей Honda CR-V. Многолетний лидер североамериканского авторынка нашел 209 311 покупателей, а Toyota RAV4 (основной конкурент CR-V) — 153 955.

Ford F-150, многолетний лидер рынка США, столкнулся с нехваткой алюминиевых деталей Фото: Ford

Продажи Honda CR-V демонстрируют рост: в мае они увеличились на 19%, а в июне — на 30%. Лизинг этой модели также становится всё более популярным. Особым спросом в условиях высоких цен на топливо пользуется экономичный гибрид Honda CR-V.

К тому же у двух других моделей из тройки лидеров возникли проблемы с поставками комплектующих. Ford столкнулся с дефицитом алюминиевых деталей из-за пожара на предприятии, которое их производит. Она произошла в конце прошлого года, и из-за этого в течение нескольких месяцев объемы производства F-150 были меньше, чем обычно. Впрочем, поставки компонентов уже возобновлены, поэтому во втором полугодии ожидается рост.

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Производство Toyota RAV4 в первом полугодии 2026 года сократилось сразу на 36 %. Это связано как со сменой поколения модели, так и с переносом производства на другой завод. Из-за этого на складах дилеров образовался дефицит кроссоверов, однако в последнее время его удается преодолеть, поскольку темпы производства модели растут.

Продажи Toyota RAV4 сократились на 36% из-за переноса производства Фото: Toyota

Поскольку Ford и Toyota фактически преодолели производственные проблемы, во втором полугодии на авторынке США развернётся настоящая борьба за лидерство.

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