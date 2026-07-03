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Несподіваний лідер: кросовер Honda став найпопулярнішим авто в США

Honda CR-V
Honda CR-V стала найпопулярнішим авто у США у 2026 році | Фото: Honda

На авторинку США — уперше за тривалий період змінився лідер. Найпопулярнішим став кросовер Honda CR-V.

Honda CR-V доволі несподівано вийшла на перше місце за популярністю в США за результатами шести місяців 2026 року. Про це повідомляє видання Automotive News.

За перше півріччя 2026 року в США продали 226 114 Honda CR-V. Багаторічний лідер північноамериканського авторинку знайшов 209 311 покупців, а Toyota RAV4 (основний конкурент CR-V) — 153 955.

Ford F-150
Багаторічний лідер ринку США Ford F-150 зіткнувся з нестачею алюмінієвих деталей
Фото: Ford

Продажі Honda CR-V демонструють зростання: у травні вони збільшилися на 19%, а в червні — на 30%. Лізинг моделі також стає все популярнішим. Особливим попитом в умовах високих цін на пальне користується економний гібрид Honda CR-V.

До того ж, у двох інших моделей із трійки лідерів виникли проблеми з постачанням комплектуючих. Ford зіткнувся із дефіцитом алюмінієвих деталей через пожежу на підприємстві, яке їх виготовляє. Вона сталася в кінці минулого року і через це упродовж кількох місяців об'єми виробництва F-150 були меншими, ніж зазвичай. Утім, постачання компонентів уже відновлене, тому в другому півріччі очікується зростання.

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Покращений бестселер: огляд нового кросовера Toyota RAV4 (фото)
Покращений бестселер: огляд нового кросовера Toyota RAV4 (фото)

Випуск Toyota RAV4 у першому півріччі 2026 року знизився одразу на 36%. Це пов'язано як зі зміною покоління моделі, так і перенесення виробництва на інший завод. Через це на складах дилерів утворився дефіцит кросоверів, проте останнім часом його долають, оскільки темпи виробництва моделі зростають.

Toyota RAV4
Продажі Toyota RAV4 знизилися на 36% через перенесення виробництва
Фото: Toyota

Оскільки Ford і Toyota фактично побороли виробничі проблеми, то у другому півріччі на авторинку США точитиметься справжня боротьба за лідерство.

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