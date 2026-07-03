Несподіваний лідер: кросовер Honda став найпопулярнішим авто в США

На авторинку США — уперше за тривалий період змінився лідер. Найпопулярнішим став кросовер Honda CR-V.

Honda CR-V доволі несподівано вийшла на перше місце за популярністю в США за результатами шести місяців 2026 року. Про це повідомляє видання Automotive News.

За перше півріччя 2026 року в США продали 226 114 Honda CR-V. Багаторічний лідер північноамериканського авторинку знайшов 209 311 покупців, а Toyota RAV4 (основний конкурент CR-V) — 153 955.

Багаторічний лідер ринку США Ford F-150 зіткнувся з нестачею алюмінієвих деталей Фото: Ford

Продажі Honda CR-V демонструють зростання: у травні вони збільшилися на 19%, а в червні — на 30%. Лізинг моделі також стає все популярнішим. Особливим попитом в умовах високих цін на пальне користується економний гібрид Honda CR-V.

До того ж, у двох інших моделей із трійки лідерів виникли проблеми з постачанням комплектуючих. Ford зіткнувся із дефіцитом алюмінієвих деталей через пожежу на підприємстві, яке їх виготовляє. Вона сталася в кінці минулого року і через це упродовж кількох місяців об'єми виробництва F-150 були меншими, ніж зазвичай. Утім, постачання компонентів уже відновлене, тому в другому півріччі очікується зростання.

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Випуск Toyota RAV4 у першому півріччі 2026 року знизився одразу на 36%. Це пов'язано як зі зміною покоління моделі, так і перенесення виробництва на інший завод. Через це на складах дилерів утворився дефіцит кросоверів, проте останнім часом його долають, оскільки темпи виробництва моделі зростають.

Продажі Toyota RAV4 знизилися на 36% через перенесення виробництва Фото: Toyota

Оскільки Ford і Toyota фактично побороли виробничі проблеми, то у другому півріччі на авторинку США точитиметься справжня боротьба за лідерство.

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