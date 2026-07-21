Не електрокари: найпопулярніші авто зі США в Україні за 2026 рік (фото)

В Україні відновлюється попит на авто зі США. Електромобілі втратили популярність, натомість активніше купують бензинові кросовери.

За шість місяців 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 22,3 тис. вживаних авто зі США, що на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Середній вік авто зі США в Україні становить 6,5 року. Переважно це так звані "битки" — машини після ДТП.

Ford Escape — найпопулярніше авто зі США в Україні Фото: Ford

Цьогоріч електромобілів із-за океану стали везти значно менше через скасування пільг при розмитненні — їх частка скоротилася до 22%. Найбільше імпортували бензинових авто (57%). Гібриди становлять 13% від загальної кількості, дизельні моделі — 5%, а авто з ГБО — 3%.

Найбільшим попитом тепер користуються бензинові кросовери — вони переважають серед топ 5 моделей-лідерів. Найпопулярніше авто зі США у 2026 році — Ford Escape.

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Найпопулярніші авто зі США в Україні за 2026 рік:

Ford Escape — 2446 зареєстрованих авто. BMW X3 — 1644 од. Nissan Rogue — 1575 од. Tesla Model Y — 1446 од. BMW X5 — 1442 од.

Раніше Фокус розповідав, що у 2026 році в Україні різко обвалився попит на авто з Китаю.

Також ми писали, що кросовери домінують і у сегменті нових авто на українському ринку.