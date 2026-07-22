78-летнее "авто завтрашнего дня" продают на аукционе за более чем миллион долларов (фото)

В США на аукционе будет выставлен на продажу уникальный Tucker 1948 года. Это был самый инновационный автомобиль своего времени, однако массовым он так и не стал.

Ориентировочная цена Tucker 48 составляет 1–1,3 миллиона долларов. Подробности об этом необычном автомобиле были опубликованы на сайте аукционного дома RM Sotheby’s.

Tucker 48 отличается обтекаемым дизайном Фото: RM Sotheby's

Tucker 48 — редкая модель, опередившая своё время. Это творение американского конструктора Престона Такера, который стремился создать лучший автомобиль в мире.

Tucker 1948 года действительно оказался инновационным и нестандартным. Обтекаемый автомобиль имел заднемоторную компоновку и был оснащён оппозитным 5,5-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 166 к. с., взятым из вертолёта.

Автомобиль оснастили оппозитным двигателем от вертолета Фото: RM Sotheby's

С полуавтоматической преселективной коробкой передач Tucker 48 способен разгоняться до 100 км/ч за 10 с и развивать скорость 193 км/ч. Автомобиль имел независимую подвеску всех колёс, для него также разрабатывались дисковые тормоза.

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Кроме того, Tucker 48 получил адаптивную центральную фару (она поворачивалась вместе с колесами), а в салоне установили травмобезопасное лобовое стекло и переднюю панель. А ещё автомобиль оснастили первой в мире противоугонной системой — замком на стояночный тормоз.

В салоне установили травмобезопасное лобовое стекло и переднюю панель Фото: RM Sotheby's

Tucker 48 рекламировали как "автомобиль завтрашнего дня". Однако из-за финансовых проблем Престона Такера и конфликтов с конкурентами довести конструкцию автомобиля до ума, избавиться от "детских болезней" и начать массовое производство в объеме 60 000 машин в год не удалось. Компания обанкротилась, собрав всего 51 автомобиль.

Всего было выпущено 51 автомобиль Tucker 48 Фото: RM Sotheby's

Именно этот Tucker 1948 года — 19-й в серии. В течение 53 лет (1959–2012) он находился в одной семье, а в 1988 году снялся в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Такер: Человек и мечта". Автомобиль полностью оригинален и никогда не подвергался полноценной реставрации.

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