78-річне "авто завтрашнього дня" продають на аукціоні за понад мільйон доларів (фото)

У США на аукціоні продаватимуть унікальний Tucker 1948 року. Він був найбільш інноваційним авто свого часу, проте масовим так і не став.

Орієнтовна ціна Tucker 48 становить 1-1,3 мільйона доларів. Подробиці незвичного автомобіля розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Tucker 48 вирізняється обтічним дизайном Фото: RM Sotheby's

Tucker 48 – рідкісна модель, яка випередила свій час. Це творіння американського конструктора Престона Такера, який прагнув створити найкраще авто у світі.

Tucker 1948 року дійсно вийшов інноваційним і нестандартним. Обтічне авто мало задньомоторне компонування та отримало опозитну 5,5-літрову шістку на 166 к. с. від вертольота.

Авто оснастили опозитним двигуном від гелікоптера Фото: RM Sotheby's

Із напівавтоматичною преселективною КПП Tucker 48 здатен розігнатися до 100 км/год за 10 с і розвинути 193 км/год. Авто мало незалежну підвіску всіх коліс, розроблялися для нього і дискові гальма.

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Крім того, Tucker 48 отримав адаптивну центральну фару (вона поверталася разом із колесами), а в салоні встановили травмобезпечні лобове скло та передню панель. А ще авто отримало першу у світі противоугінну систему – замок на стоянкове гальмо.

У салоні встановили травмобезпечні лобове скло та передню панель Фото: RM Sotheby's

Tucker 48 рекламували як "авто завтрашнього дня". Утім, через фінансові проблеми Престона Такера та конфлікти з конкурентами, довести конструкцію авто до ума, позбутися "дитячих хвороб" та почати масове виробництво по 60 000 машин на рік не вдалося. Компанія збанкрутувала, зібравши лише 51 авто.

Випустило всього 51 Tucker 48 Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей Tucker 1948 року – 19-й у серії. Упродовж 53 років (1959-2012) він перебував у одній родині, а в 1988 році знявся у фільмі Френсіса Форда Копполи "Такер: Людина і мрія". Автомобіль цілком оригінальний і ніколи не проходив повноцінну реставрацію.

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