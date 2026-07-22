Создали всего за 5 дней: Suzuki Jimny получил недорогую электрическую версию (видео)

Старый Suzuki Jimny 1996 года начал новую жизнь. Миниатюрный внедорожник превратили в электромобиль.

Электромобиль Suzuki Jimny — творение мастера Троя из США. Об этом интересном проекте рассказали на сайте Inside EVs.

Трой импортировал этот внедорожник Suzuki Jimny 1996 года выпуска в прошлом году. Вскоре выяснилось, что его 1,0-литровый 45-сильный двигатель находится не в лучшем состоянии и постоянно ломается. В частности, у него дважды прогорала прокладка головки блока цилиндров. Американец решил не искать новый бензиновый двигатель, а вместо этого взялся переделать автомобиль в электромобиль.

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Работа над проектом длилась всего 5 дней и обошлась Трою всего в 5000 долларов. Большинство компонентов силовой установки конструктор приобрел на eBay и Amazon.

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Американец приобрел небольшой электродвигатель мощностью 9 л. с. с немалым крутящим моментом в 88 Н∙м. Вместо топливного бака Трой установил небольшую батарею емкостью 105 А∙ч.

Внедорожник оснастили небольшим 9-сильным двигателем Фото: скриншот / YouTube

Внедорожник Suzuki Jimny сохранил 5-ступенчатую механическую КПП и полный привод с понижающей передачей. В то же время пришлось отказаться от усилителей руля и тормозов.

Электромобиль Suzuki Jimny способен развивать скорость до 80 км/ч, а его запас хода составляет 48 км. В будущем Трой планирует установить батарею большей ёмкости.

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