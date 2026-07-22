Створили всього за 5 днів: Suzuki Jimny отримав недорогу електричну версію (відео)

Старий Suzuki Jimny 1996 року почав нове життя. Мініатюрний позашляховик перетворили на електромобіль.

Електромобіль Suzuki Jimny — творіння майстра Троя зі США. Про цікавий проєкт розповіли на сайті Inside EVs.

Трой імпортував цей позашляховик Suzuki Jimny 1996 року торік. Невдовзі виявилося, що його 1,0-літровий 45-сильний двигун у не найкращому стані і постійно ламається. Зокрема, у нього двічі прогорала прокладка головки блоку циліндрів. Американець вирішив не шукати новий бензиновий мотор, а натомість взявся переробити авто в електрокар.

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Роботи над проєктом тривали усього 5 днів та обійшлися Трою усього в 5000 доларів. Більшість компонентів силової установки конструктор придбав на eBay та Amazon.

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Американець придбав невеликий електромотор на 9 к. с. із чималим крутним моментом у 88 Н∙м. Замість паливного баку Трой встановив невелику батарею ємністю 105 А∙год.

Позашляховик оснастили невеликим 9-сильним мотором Фото: скриншот / YouTube

Позашляховик Suzuki Jimny зберіг рідні 5-ступінчасту механічну КПП та повний привід зі знижувальною передачею. Разом із тим, довелося відмовитися від підсилювачів керма і гальм.

Електромобіль Suzuki Jimny здатен розвинути 80 км/год, а його запас ходу сягає 48 км. У майбутньому Трой планує встановити більшу батарею.

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