От создателя Audi R8: в Португалии выпустили оригинальный электромобиль без дверей (фото)

Португальский стартап Amble представил свою первую модель One. Этот оригинальный электрический багги был создан для пляжного отдыха.

Новый Amble One поступит в производство с 2028 года по цене примерно от 20 000 до 25 000 евро. Подробности об этом сообщило издание Auto Express.

У машины нет дверей

Amble One — пляжный багги в стиле минимализма. Его создал дизайнер Джулиан Хёниг, который в свое время работал над дизайном суперкара Audi R8 первого поколения, а позже занимался разработкой часов Apple Watch.

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3,2-метровый электромобиль Amble One напоминает гольф-кары, ведь у него нет боковых стекол и дверей, а роль крыши выполняет скромный навес. Автомобиль оснащён компактными светодиодными фарами и небольшими крыльями, а 28-дюймовые внедорожные шины от квадроцикла не дадут застрять на пляже. Спереди имеется открытый багажник.

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Вместо передней панели установили полочку

Лаконичный стиль преобладает и в четырёхместном салоне багги. Вместо приборной панели установлена полка, а показатели выведены на экран. Позже будет предложен двухместный коммерческий вариант с грузовым отсеком вместо задних сидений.

Запас хода Amble One составляет 100 км

Новый Amble One весит всего 450 кг, поэтому небольшой 20-сильный электродвигатель позволяет разгоняться до 64 км/ч. Также он способен преодолевать подъем крутизной 25% со скоростью 14 км/ч. Запас хода багги составляет 100 км.

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