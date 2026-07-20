Smart возвращается: первые официальные подробности о новом миниатюрном электромобиле (фото)
Smart готовится к презентации преемника знаменитой модели fortwo. Компактный электромобиль #2 будет иметь запас хода 300 км и заряжаться быстрее.
Новый Smart #2 представят в октябре на автосалоне в Париже, однако подробности о новой модели уже раскрыли и опубликовали официальные фотографии. Об этом сообщает издание Auto Express.
Электромобиль Smart #2 сфотографировали во время испытаний в камуфляже, однако детали дизайна можно разглядеть. Авто очень похоже на предсерийный концепт, а также напоминает предшественника — сохраняет знакомый силуэт и крупные фары и задние фонари.
Салон Smart #2 2027 года показали на рендерах. Автомобиль получит изогнутую переднюю панель с большим экраном.Важно
Новый Smart #2 подрастет до 2,79 м и будет построен на современной платформе, разработанной совместно Mercedes и Geely (эти концерны являются совладельцами бренда). Аккумулятор будет больше, чем у предшественника (35,7 кВт∙ч), что увеличит запас хода до 300 км.
Быстрая зарядка электромобиля до 80 % займет 20 минут. Кроме того, заявлено, что диаметр разворота компактного автомобиля составит 6,95 м. Цена Smart #2 в Европе составит примерно от 22 000 до 29 000 евро.
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