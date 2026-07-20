Smart возвращается: первые официальные подробности о новом миниатюрном электромобиле (фото)

Smart готовится к презентации преемника знаменитой модели fortwo. Компактный электромобиль #2 будет иметь запас хода 300 км и заряжаться быстрее.

Новый Smart #2 представят в октябре на автосалоне в Париже, однако подробности о новой модели уже раскрыли и опубликовали официальные фотографии. Об этом сообщает издание Auto Express.

Компактный автомобиль увеличится в длину до 2,79 м Фото: Smart

Электромобиль Smart #2 сфотографировали во время испытаний в камуфляже, однако детали дизайна можно разглядеть. Авто очень похоже на предсерийный концепт, а также напоминает предшественника — сохраняет знакомый силуэт и крупные фары и задние фонари.

Салон Smart #2 2027 года показали на рендерах. Автомобиль получит изогнутую переднюю панель с большим экраном.

Важно

Городское авто и кроссовер с запасом хода 640 км: MG показала недорогие электрокары (фото)

Новый Smart #2 подрастет до 2,79 м и будет построен на современной платформе, разработанной совместно Mercedes и Geely (эти концерны являются совладельцами бренда). Аккумулятор будет больше, чем у предшественника (35,7 кВт∙ч), что увеличит запас хода до 300 км.

Відео дня

В салоне установят изогнутую переднюю панель Фото: Smart

Быстрая зарядка электромобиля до 80 % займет 20 минут. Кроме того, заявлено, что диаметр разворота компактного автомобиля составит 6,95 м. Цена Smart #2 в Европе составит примерно от 22 000 до 29 000 евро.

Кстати, недавно рассекретили возрожденный Audi A2, который будет электромобилем.

Также Фокус сообщал, что электромобилем станет и новая Skoda Octavia 2028 года.